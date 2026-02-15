台東鹿野波斯菊盛開 蝴蝶蜜蜂交織亂舞

鹿野波斯菊花田旁有東部幹線，自強號疾駛而過。（記者黃明堂攝）

為了讓返鄉民眾與遊客在假期中能擁有一處放鬆身心的祕境，台東縣鹿野鄉今年與在地農民攜手，在鄉公所前規劃廣達數十公頃的波斯菊花海。這片花海擁有極其遼闊的視野，連綿的繽紛花田與大片翠綠草皮交織延伸，讓人一眼望去，心曠神怡，新春豁達，適合走春。

走進鹿野鄉瑞源村鄉間，最令攝影愛好者屏息的莫過於東部幹線鐵道旁的奇景。當潔白的自強號列車在層巒疊翠的山脈前，從粉紫色花海後方疾駛而過，現代鐵道與自然景致構成的美感，讓現場民眾紛紛拿起相機捕捉這瞬息萬變的絕美時刻。

目前花田大多處於陸續綻放的狀態，但稍微往北走，在縣道東29線6公里處，一片茂密怒放的花田是一處絕佳的視覺饗宴；該處波斯菊已進入滿開狀態，茂密的花朵如地毯般鋪滿大地，細看還能見到無數蜜蜂在花蕊間穿梭採蜜，展現生機蓬勃的春日氣息。

除了如夢似幻的波斯菊，鄰近的油菜花田同樣美不勝收。金燦燦的花海在陽光下閃耀，吸引大群白色小蝶成群亂舞，如雪片般在花叢間跳躍，與隨風搖曳的波斯菊交織成一幅鄉間油畫。在地農民分享，今年花期掌握得宜，盛開期正好落在春節前後，預估美景可維持2到3週。趁著連假來到鹿野，漫步在寬廣的田埂與草皮間，感受泥土香與花香交織的豁達意境，正是體驗東台灣「慢活」春日的最佳行程。

鹿野一處波斯菊花田滿開，遊客在花海中拍照。（記者黃明堂攝）

鹿野瑞源村的油菜花田黃花盛開，白蝶亂舞。（記者黃明堂攝）

