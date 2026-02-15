為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    乾旱不雨！南庄向天湖、雪見遊憩區運水補給 800公頃穿龍圳灌區3月起輪灌

    2026/02/15 11:30 記者彭健禮／苗栗報導
    雪霸國家公園管理處租用運水車載水上山補足雪見遊憩區之基本用水。（圖由雪管處提供）

    雪霸國家公園管理處租用運水車載水上山補足雪見遊憩區之基本用水。（圖由雪管處提供）

    時逢枯水期，加上苗栗縣近期不雨，南庄鄉向天湖部落，及位處泰安鄉的雪霸國家公園雪見遊憩區出現水源不足的窘境，需仰賴運水上山供給；另，後龍溪水量驟減，農田水利署也公告苗栗管理處穿龍圳灌區所轄800公頃，自3月1日起實施「供3停3」輪灌。

    縣議員楊文昌表示，近期天候乾旱未下雨，向天湖部落簡易自來水源大減，致部落飲用水不足，有賴苗栗縣政府消防局南庄消防分隊出動水車協助運水上山補充，另在地有苗栗縣賽夏族民俗文物館，春節期間除了除夕休館，餘皆正常開放，他也請消防弟兄補水，並呼籲造訪遊客節約用水。

    雪霸國家公園管理處也表示，受近期持續乾旱影響，雪見遊憩區水源地的大湖溪支流出水量嚴重不足。因雪見遊憩區於春節期間除了除夕休館，餘皆正常開放，為因應缺水危機，雪管處已租用運水車載水上山補足基本用水，但供應仍顯吃緊，因此公告每日晚間6點半至隔日上午7點半關閉廁所。

    雪管處表示，另園區飲水機及廁所採取減壓或定時供水，請遊客入園前自備充足飲用水。使用公廁時，也請適量取水、隨手關緊水龍頭，並減少非必要用水。

    農田水利署也公告，因苗栗地區今年初降雨情形不佳，致後龍溪水量驟減，為有效利用，穿龍圳灌區自3月1日上午9點起實施輪灌，由穿龍圳南幹線灌區先供水3天，接著換北幹線灌區供水3天，即以「供3停3」方式實施輪灌，以利今年第一期作耕作。

    南庄向天湖部落缺水，有賴苗栗縣政府消防局南庄消防分隊出動水車協助運水上山補充。（圖由楊文昌提供）

    南庄向天湖部落缺水，有賴苗栗縣政府消防局南庄消防分隊出動水車協助運水上山補充。（圖由楊文昌提供）

    雪霸國家公園管理處公告雪見遊憩區每日晚間6點半至隔日上午7點半關閉廁所。（圖由雪管處提供）

    雪霸國家公園管理處公告雪見遊憩區每日晚間6點半至隔日上午7點半關閉廁所。（圖由雪管處提供）

    農田水利署公告苗栗管理處穿龍圳灌區，自3月1日起實施「供3停3」輪灌。（取自公館鄉公所官網）

    農田水利署公告苗栗管理處穿龍圳灌區，自3月1日起實施「供3停3」輪灌。（取自公館鄉公所官網）

