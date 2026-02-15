經典賽》直播派對3/5新竹後站夜市登場 齊為中華隊、林凱威加油

世界棒球經典賽（WBC）3月5日起開打，新竹市政府攜手後站夜市舉辦賽事直播活動。（新竹市政府提供）

世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日起熱烈開打，新竹市政府攜手後站夜市舉辦賽事直播活動，邀請市民朋友走出家門，在輕鬆歡樂的氛圍中，共享國際賽事的緊張刺激與感動時刻，一起為中華隊以及新竹子弟林凱威加油。

市長高虹安表示，中華隊在2024世界棒球12強賽事中奪冠，不僅振奮全台球迷，更讓全民再次感受到棒球所帶來的團結與感動。市府延續這股勝利氣勢與全民熱情，特別選在充滿人情味與活力的後站夜市辦理WBC直播派對活動，讓後站夜市成為專屬新竹市民的應援主場。

教育處長林立生表示，本屆WBC賽事中，畢業於成德高中、來自竹市的投手林凱威入選國家代表隊，成為新竹之光。從家鄉出發、站上國際舞台，林凱威在12強奪冠的亮眼表現，也讓市民倍感驕傲。市府特別號召市民齊聚直播現場，用最熱情的掌聲與吶喊，成為選手最堅強的後盾。

教育處指出，此次市府於後站夜市辦理賽事直播，除希望提升市民觀賽體驗，更結合在地商圈與夜市經濟發展。夜市攤商同步推出多項優惠方案，吸引人潮、活絡商機，讓體育賽事成為推動城市發展的助力。邀請所有市民朋友相約後站夜市，一起揮舞國旗，為中華隊加油。

