為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    經典賽》直播派對3/5新竹後站夜市登場 齊為中華隊、林凱威加油

    2026/02/15 11:14 記者廖雪茹／新竹報導
    世界棒球經典賽（WBC）3月5日起開打，新竹市政府攜手後站夜市舉辦賽事直播活動。（新竹市政府提供）

    世界棒球經典賽（WBC）3月5日起開打，新竹市政府攜手後站夜市舉辦賽事直播活動。（新竹市政府提供）

    世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日起熱烈開打，新竹市政府攜手後站夜市舉辦賽事直播活動，邀請市民朋友走出家門，在輕鬆歡樂的氛圍中，共享國際賽事的緊張刺激與感動時刻，一起為中華隊以及新竹子弟林凱威加油。

    市長高虹安表示，中華隊在2024世界棒球12強賽事中奪冠，不僅振奮全台球迷，更讓全民再次感受到棒球所帶來的團結與感動。市府延續這股勝利氣勢與全民熱情，特別選在充滿人情味與活力的後站夜市辦理WBC直播派對活動，讓後站夜市成為專屬新竹市民的應援主場。

    教育處長林立生表示，本屆WBC賽事中，畢業於成德高中、來自竹市的投手林凱威入選國家代表隊，成為新竹之光。從家鄉出發、站上國際舞台，林凱威在12強奪冠的亮眼表現，也讓市民倍感驕傲。市府特別號召市民齊聚直播現場，用最熱情的掌聲與吶喊，成為選手最堅強的後盾。

    教育處指出，此次市府於後站夜市辦理賽事直播，除希望提升市民觀賽體驗，更結合在地商圈與夜市經濟發展。夜市攤商同步推出多項優惠方案，吸引人潮、活絡商機，讓體育賽事成為推動城市發展的助力。邀請所有市民朋友相約後站夜市，一起揮舞國旗，為中華隊加油。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播