萬馬奔騰迎新春 澎湖水族館海馬競技場熱鬧登場

海馬直立在水中英姿，成為萬眾矚目焦點。（澎湖水族館提供）

澎湖水族館迎接新春佳節，推出「萬馬奔騰」主題活動，館內一次展出各種各樣的海馬，包括大肚海馬、線紋海馬、棘海馬、巴西海馬及三斑海馬等，邀請民眾春節期間走進海洋世界，近距離欣賞海中優雅的「直立選手」。

海馬因身形直立、以尾巴纏附水草緩緩擺動聞名，而館內人氣明星花園鰻同樣以直立姿態探頭迎客。從海馬到花園鰻，再到象徵新年的「馬」，3者皆以挺立之姿示人，因此澎湖水族館特別將展區命名為「海馬競技場」，象徵新年昂首迎春、精神抖擻，也為展覽增添趣味巧思。

此次展出的幾種新入館海馬各具特色。大肚海馬體型碩大醒目；線紋海馬擁有細緻條紋；棘海馬外型帶有明顯棘突；巴西海馬色澤鮮明；三斑海馬則可見獨特斑點特徵，讓民眾一次欣賞海馬多樣化的外觀與生態樣貌。

春節期間，澎湖水族館同步推出限定活動。初1至初3凡購票入館，即可獲得特製「海馬金幣」，數量有限，送完為止。館內禮品部也推出趣味打彈珠活動，只需10元即可參與，有機會將超大花園鰻娃娃帶回家，為走春行程增添驚喜與樂趣。

澎湖水族館表示，春節假期適合闔家出遊，歡迎民眾把握假期走訪「海馬競技場」，在充滿海洋氣息的環境中感受挺立迎新的活力氛圍，共度熱鬧又溫馨的新春時光。

萬馬奔騰迎新春，澎湖水族館推出海馬競技場。（澎湖水族館提供）

