花園夜市增加營業日 春節台南42夜市全攻略

花園夜市在春節期間增加營業日。（南市經發局提供）

農曆新年倒數，為讓民眾與返鄉遊子在團圓時刻也能共享在地年味，台南多處夜市春節期間「不打烊」，南台灣唯一五星夜市-花園夜市增加營業日，市府市場處也整理全市42處夜市的資訊，方便大家逛夜市、呷美食。

市場處代理處長林士群表示，今年除夕適逢週一，原週一營業的夜市，包含大東、大東東、仁和、永大、中興、鹽行、麻豆、什二佃、關廟等，都照常營業，方便市民與返鄉遊子團圓出遊。

另外，花園夜市也特別增加營業日，年節期間連續11天開賣；適逢假日即營業的府中街市集推出系列活動，各種文創是親子走春必訪，台南人的共同回憶-小北觀光夜市，也沒有缺席，春節期間每天都有營業，陪伴民眾一起過新年。

林士群說，台南還有很多夜市每天輪番上陣，陪伴民眾，新鮮感十足，歡樂感滿溢；各夜市春節營業時間表，可參閱相關資訊與官網、臉書。

市長黃偉哲表示，台南小吃聞名全國，夜市美食更讓饕客喜愛，不僅為旅客必訪的觀光熱點，也是在地居民全家團圓、觀光休閒，以及走春的重要去處。

黃偉哲強調，台南夜市春節不打烊，讓返鄉的遊子與家人有更多共度時光的選擇，一起吃喝玩樂，重溫過往記憶。

經濟發展局長張婷媛指出，台南的夜市已成為年節期間重要的活動場所，春節期間提供多元商品與優質服務，充分展現豐富的年節市集文化，也促進地方經濟活絡。

市長處貼心提醒，逛夜市時請注意交通與停車安排，建議多利用大眾運輸或提早出發。

響應環保請攜帶環保餐具與購物袋，並留意個人財物，配合現場安全與防疫規範。

台南小吃遠近馳名，夜市是春節期間的熱門景點。（南市經發局提供）

春節期間溪南地區各夜市的營業時間，以及相關地址。（南市經發局提供）

春節期間溪北地區各夜市的營業時間，以及相關地址。（南市經發局提供）

