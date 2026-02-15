為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    馬到金來迎新春！移民署限量小紅包陪旅客開運過好年

    2026/02/15 10:01 記者劉信德／桃園機場報導
    內政部移民署特別推出限量版「2026馬年小紅包」，以「馬到金來、馬上有錢」為吉祥寓意，春節期間在各大機場與港口發送給出入境旅客（移民署提供）

    迎接農曆新春，內政部移民署特別推出限量版「2026馬年小紅包」，以「馬到金來、馬上有錢」為吉祥寓意，春節期間在各大機場與港口發送給出入境旅客，營造熱鬧溫馨的節慶氛圍。

    移民署指出，春節向來是國人最重視的傳統節日之一，也是闔家出國旅遊的高峰時段。今年農曆春節連假長達9天，預期各主要國門將迎來大量人潮。為讓旅客在通關時也能感受濃厚年味，特別準備「2026馬年小紅包」與民眾分享新春喜氣，傳遞滿滿祝福。

    為因應春節出入境高峰，移民署國境事務大隊已提前規劃勤務，加派人力投入第一線查驗工作，確保通關順暢與服務品質。同時呼籲旅客多加利用自動查驗通關系統（e-Gate），可有效加速流程、縮短等候時間。

    此外，為提升親子旅客的便利性，移民署也在e-Gate閘道旁設置「親子友善櫃檯」，讓攜帶孩童的家庭能享有更貼心、便捷的通關服務。

    移民署呼籲旅客多加利用自動查驗通關系統（e-Gate），可有效加速流程、縮短等候時間。（記者劉信德攝）

