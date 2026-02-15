為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗春節路邊停車統一這6天不收費 3/1起頭份濱江街納收費路段

    2026/02/15 09:51 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣政府公告苗栗市、頭份市、竹南鎮路邊汽車停車自2月16日至21日（除夕至大年初五）暫停收費。（資料照）

    苗栗縣政府公告苗栗市、頭份市、竹南鎮路邊汽車停車自2月16日至21日（除夕至大年初五）暫停收費。（資料照）

    春節9天連假展開，苗栗縣實施路邊汽車停車收費的苗栗市、頭份市、竹南鎮3市鎮，往年春節暫停收費時段不一，苗栗縣政府於今年收回管理後，公告3市鎮統一自2月16日至21日（除夕至大年初五）暫停收費。另，頭份市濱江街納入收費路段，自3月1日起實施。

    苗栗縣汽車路邊停車收費措施，最早由苗栗市推行，頭份市、竹南鎮陸續跟進，由各公所自行管理，因此往年春節暫停收費時段不一，像去年春節9天連假，苗栗市9天都暫停收費，頭份市、竹南鎮則是除夕至大年初五暫停收費。

    今年起，縣府將路邊停車收費收回統一管理，公告今年春節連假，統一於2月16日至21日（除夕至大年初五）暫停收費，22日起恢復收費。縣府另公告，頭份市濱江街（日新路至水源街路段）納入收費路段，自3月1日起實施，同樣每半小時收費10元，收費時間為每日上午8點到晚間8點。

    苗栗縣政府公告苗栗市、頭份市、竹南鎮路邊汽車停車自2月16日至21日（除夕至大年初五）暫停收費。（圖由縣府提供）

    苗栗縣政府公告苗栗市、頭份市、竹南鎮路邊汽車停車自2月16日至21日（除夕至大年初五）暫停收費。（圖由縣府提供）

    縣府另公告，頭份市濱江街（日新路至水源街路段）納入收費路段，自3月1日起實施，每半小時收費10元，收費時間為每日上午8點到晚間8點。（圖由縣府提供）

    縣府另公告，頭份市濱江街（日新路至水源街路段）納入收費路段，自3月1日起實施，每半小時收費10元，收費時間為每日上午8點到晚間8點。（圖由縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播