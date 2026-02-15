苗栗春節路邊停車統一這6天不收費 3/1起頭份濱江街納收費路段

苗栗縣政府公告苗栗市、頭份市、竹南鎮路邊汽車停車自2月16日至21日（除夕至大年初五）暫停收費。（資料照）

春節9天連假展開，苗栗縣實施路邊汽車停車收費的苗栗市、頭份市、竹南鎮3市鎮，往年春節暫停收費時段不一，苗栗縣政府於今年收回管理後，公告3市鎮統一自2月16日至21日（除夕至大年初五）暫停收費。另，頭份市濱江街納入收費路段，自3月1日起實施。

苗栗縣汽車路邊停車收費措施，最早由苗栗市推行，頭份市、竹南鎮陸續跟進，由各公所自行管理，因此往年春節暫停收費時段不一，像去年春節9天連假，苗栗市9天都暫停收費，頭份市、竹南鎮則是除夕至大年初五暫停收費。

請繼續往下閱讀...

今年起，縣府將路邊停車收費收回統一管理，公告今年春節連假，統一於2月16日至21日（除夕至大年初五）暫停收費，22日起恢復收費。縣府另公告，頭份市濱江街（日新路至水源街路段）納入收費路段，自3月1日起實施，同樣每半小時收費10元，收費時間為每日上午8點到晚間8點。

苗栗縣政府公告苗栗市、頭份市、竹南鎮路邊汽車停車自2月16日至21日（除夕至大年初五）暫停收費。（圖由縣府提供）

縣府另公告，頭份市濱江街（日新路至水源街路段）納入收費路段，自3月1日起實施，每半小時收費10元，收費時間為每日上午8點到晚間8點。（圖由縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法