新北河濱走春！新店陽光運動公園櫻花綻放逾6成

新店陽光運動公園種植河津櫻，粉嫩花朵綻放吸引民眾賞櫻拍照。（圖由新北市高灘處提供）

春節連假何處去？不想人擠人，就到新北河濱公園走春踏青。新店陽光運動公園的櫻花已綻放逾6成，形成粉嫩的櫻花大道，吸引許多民眾拍照打卡；此外，新北河濱公園建置完善的自行車道系統，可以騎乘鐵馬暢遊水岸，或漫步老街感受人文風情，還有多座特色共融遊戲場，適合闔家同遊。

新北市高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，新北市河濱公園總面積達1382公頃，並建置長達218公里的河濱自行車道，為全台最長的自行車路網。民眾可依喜好暢遊「八里左岸/金色水岸自行車道」、「大漢溪自行車道」、「二重環狀自行車道」、「新店溪自行車道」及「基隆河自行車道」等5大經典路線；此外，「熊猴森樂園」、「陽光運動公園遊戲場」、「親情河濱公園夢遊天地」、「八里文化公園遊戲場」及「汐止星際公園」等5大特色遊戲場，成為小孩放電好去處。

請繼續往下閱讀...

其中，位於新店溪畔的新店陽光運動公園，近期迎來河津櫻盛開時節，園區櫻花綻放已逾6成，粉嫩花海沿著河岸步道綿延展開，增添浪漫氣息。河津櫻花朵碩大、色彩粉嫩，為早春指標花種，漫步櫻花步道可見花苞與盛放花朵交織成景，搭配藍天綠地與河岸景致，形成美麗的春日風光。

黃裕斌指出，陽光運動公園占地約20公頃，除賞櫻步道外，也設有直排輪競速場、沙灘排球場及「陽光綠洲」共融兒童遊戲場等多元設施，兼具自然景觀與休憩機能，適合騎乘自行車，或全家野餐踏青，共度悠閒時光，最佳賞花期預計至3月中旬。

另外，春節期間新北河濱推出多處限定打卡亮點，超萌角色「雲朵阿Q」現身八里左岸漫步廣場，展期至3月1日，民眾可順道走訪八里左岸水岸廊帶，飽覽淡水河岸風光；新北大都會公園辰光橋「情人光雕展」展期至3月22日，白天騎行賞景、夜晚漫步賞燈，體驗不同風貌的河濱魅力。

新店陽光運動公園的櫻花已綻放約6成。（圖由新北市高灘處提供）

超萌角色雲朵阿Q現身八里左岸漫步廣場，陪伴民眾迎新年。（圖由新北市高灘處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法