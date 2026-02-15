為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    熬不過新年！高雄壽山動物園大象「阿里」春節前夕離世

    2026/02/15 08:48 記者許麗娟／高雄報導
    高雄壽山動物園非洲象「阿里」14日凌晨安詳離世。（高雄市觀光局提供）

    高雄壽山動物園非洲象「阿里」14日凌晨安詳離世。（高雄市觀光局提供）

    高雄壽山動物園明星動物非洲母象「阿里」，昨（14日）春節連假首日驚傳離世，享年52歲，「阿里」自1978年來台，在壽山動物園陪伴大小朋友48年，未來將無法再看到牠的身影，後續將委請屏東科技大學獸醫院詳細檢查。

    壽山動物園指出，「阿里」近期並無異狀，14日凌晨突然沒有意識，被發現時已經安詳離世。「阿里」1978年從美國遠渡重洋到壽山動物園，為園內最具代表性的動物之一，見證壽山動物園搬遷、改建與再出發的重要時刻，不僅是園區明星動物，更是許多高雄市民童年美好記憶的起點，48年來串連了不同世代的共同記憶。

    園方表示，「阿里」個性聰穎又帶點調皮，總以獨特方式「考驗」保育員，測試對方是否具備照養牠的耐心與細心，唯有取得牠信任的保育員，才能近距離餵食並照顧生活起居。像是「阿里」會在保育員專心清掃內舍地上排泄物及牆上抽象潑糞畫時突然「突襲」，或在沖澡時趁機多喝幾口水、踩踏水池享受戲水樂趣。

    保育員林裕強回憶，最初接手照養「阿里」時，深知牠心中仍依賴熟悉的對象，對於突然靠近的陌生人充滿防備。感謝「阿里」努力接納自己，將原本的依賴轉化為深厚的信任，能陪伴牠生命後半段，是一段無比珍貴的回憶。

    保育員王宥翔也感性提到，「阿里」雖體型龐大，卻心思細膩，能清楚分辨熟悉的聲音與氣味；當聽見熟悉的呼喚，總會緩緩走近、輕輕擺動長鼻回應。對他而言，「阿里」不只是照養對象，更像是一起成長的家人與夥伴；如今送別「阿里」，心中滿是不捨與思念，也感謝牠用一生陪伴壽山動物園，讓更多人看見非洲象的智慧與溫柔。

    園方說，大象「阿里」也在即將播出的影集《動物園》當中，擔任劇中令人印象深刻的「動物演員」。拍攝期間，在園方保育員陪同與安全評估下，「阿里」以溫和穩定的狀態入鏡，也讓觀眾得以透過影像，更貼近動物園日常與保育工作的真實樣貌。與「阿里」對戲的演員李淳在聽聞「阿里」離世的消息後，除感謝「阿里」在拍攝期間帶給劇組許多快樂回憶，也肯定「阿里」是最佳搭檔。

    保育員餵食非洲象「阿里」。（高雄市觀光局提供）

    保育員餵食非洲象「阿里」。（高雄市觀光局提供）

    保育員林裕強打掃非洲象「阿里」內舍。（高雄市觀光局提供）

    保育員林裕強打掃非洲象「阿里」內舍。（高雄市觀光局提供）

    
    
