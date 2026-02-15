為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今小年夜高溫恐達30度！除夕東北季風增強 北台變天轉濕涼

    2026/02/15 08:42 即時新聞／綜合報導
    今各地晴朗，高溫將達30度，明除夕（16日）午後，東北季風南下，北台變天。（資料照）

    今（15日）晨雲層稀疏，馬祖有濃霧，各地平地的最低氣溫約在13、14度之間，今各地晴朗，高溫將達30度，明除夕（16日）午後，東北季風南下，北台變天。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地晴朗穩定、溫暖如春，各地區高溫約在30度左右，但因輻射冷卻，日夜溫差很大，清晨易起霧；今日各地區氣溫如下：北部14至30度、中部14至31度、南部14至32度、東部13至29度。

    明除夕上午北台雲量漸增，下午起東北季風南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，北台轉濕涼，其他地區仍為晴時多雲、影響輕微。「初一、二」（17、18日）東北季風影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨的機率，北台偏涼微冷，中南部晴時多雲、白天舒適早晚微冷；「初二」白天起水氣漸減、北部降雨漸歇。

    預估「年初三」（19日）季風減弱、氣溫回升，「初四至開工日」（20至23日）台灣附近轉偏東、再轉東南風，各地晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨；白天舒適、逐日漸升至微熱，早晚因「輻射冷卻」氣溫偏低，日夜溫差大。西半部清晨及金、馬起霧的機率、逐日提高，應注意。開工日的模擬、各國模式仍然分歧，應持續觀察。

