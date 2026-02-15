02/15 各報重點新聞一覽

行政院長卓榮泰昨前往消防署救災救護指揮中心，慰勉春節留守值勤人員。（記者叢昌瑾攝）

小年夜上國道 9處易塞車 南下車流平日1.2倍 可改走西濱

今天是小年夜，交通部高速公路局預測國道有九處路段易塞車，其中南下車流更是平日的一．二倍，建議多利用西濱公路和其它省道作為替代道路。公路局也提醒，今天省道也會開始出現返鄉車流，建議用路人可改搭客運，目前西部路線還有六十七％座位。今天國道採單一費率收費。

台美ART簽署 儘速送立院審查 卓揆：百工百業能再衝一波

行政院長卓榮泰十四日視察春節連假國道疏運情況。他表示，台美對等貿易協定（ART）簽署後，「百工百業能夠再衝一波」。當被問及如何評價在野黨批評不透明、應嚴審？卓榮泰強調，談判過程「很透明」，合理審查也是應該的，全球都在看台灣國會，行政院將待副院長鄭麗君回國之後，儘速在法定時間內送到國會審查。

包裹爆裂物 炸傷宜蘭一對姊弟 送到住家門口 疑親人與人結怨遭報復

宜蘭市黎明路一棟民宅昨天近午時分發生包裹爆炸，造成七十歲及六十六歲的姊弟受傷。據了解，包裹內有火藥等原料，疑開封時拉動引線爆炸，檢警已組成專案小組調查，兩名被害人生活單純，辦案人員不排除是其他親人與人結怨，遭致針對性的報復。

聯合報

藍智庫指台美貿易協定報喜不報憂…20兆換15% 立院應嚴審

台美對等貿易協定（ＡＲＴ）已正式簽署，國民黨智庫近日提出評析報告精算，台美貿易協定對美採購八四八億美元，若再加上賴清德總統承諾的國防特別預算計畫與赴美投資ＭＯＵ資金規畫，總規模預計高達廿點四兆台幣，對我國整體的財政韌性與產業安全構成空前挑戰，建議立院嚴審。

市場開放 陸對非洲53建交國零關稅

在美國總統川普發動「對等關稅」即將屆滿一年之際，大陸國家主席習近平昨宣布，將於五月起，對非洲五十三個建交國全面實施零關稅，這是大陸今年以來最大幅度的對外開放政策。

中國時報

歐日車跟進零關稅 壓力難擋

台美對等貿易協定（ART）簽署，我對美開放6000項以上農工業產品進口零關稅，其中最受關注的美製小客車，經濟部預估，依立法院審議時程，零關稅時間點落在4月左右。但是學者對這項協定一致警告，僅給美國單方面讓利，其他國家一定會透過我加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）區域經貿組織，或者高層經由私下管道協議，要求歐洲車、日本車一體開放零關稅，台灣很難擋得了。

德總理：歐美現鴻溝 變交易聯盟

德國總理梅爾茨13日呼籲重塑歐美關係，稱這種關係應基於共同利益，而非雙方已不再共享的價值觀。他還衝著美國總統川普的經貿政策說，「我們不相信關稅和保護主義，我們相信自由貿易。」梅爾茨在慕尼黑安全會議上發表開幕演說時作此表示。

宜蘭市黎明路一棟民宅昨天近午時分發生包裹爆炸，造成一對姊弟受傷。（讀者提供）

