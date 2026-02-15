小年夜各地暖熱、中南部上看30度 除夕降溫有感

今日各地大多為晴到多雲、溫暖微熱，天氣穩定與昨天相似。（資料照）

中央氣象署指出，今日（15日）各地大多為晴到多雲，天氣穩定與昨天相似，僅恆春半島有局部短暫雨，花東地區亦有零星降雨，整體溫暖偏熱。

今日彰化以北沿海高溫約23至26度，其他北部及東半部高溫約25至28度，中南部高溫可達27至30度，而夜晚清晨輻射冷卻影響，各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至17度，南部及花東約17至19度，局部空曠地區及近山區平地清晨溫度較低，日夜溫差高達10度以上，早晚請適時增減衣物避免著涼。

空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部以北清晨至上午可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南以南局部地區清晨至上午可能達紅色警示等級。

除夕（16日）鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降，基隆北海岸有局部短暫陣雨，易有局部較大雨勢。初一（17日）至初二（18日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦涼，桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，新竹、苗栗、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴；各地水氣於初二減緩。

除夕到初二低溫預測，西半部及宜蘭14至17度，花蓮17至19度，台東18至20度，澎湖16至18度，金門12至13度，馬祖9至10度；高溫預測北部、宜蘭及澎湖18至22度，花蓮21至24度，中部及台東23至26度，南部27至29度，金門18至20度，馬祖11至13度。

初三（19日）東北季風逐漸減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，各地早晚仍涼。初三至初五（19日至21日）基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 30 17 ~ 30 22 ~ 31 19 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

