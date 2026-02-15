台灣燈會打造國際級藝術劇場 表演卡司陣容堅強

法國Planète Vapeur機械巨獸馬戲團將在台灣燈會演出。（嘉義縣政府提供）

今年台灣燈會在嘉義縣舉辦，縣府以「新嘉義」為策展主軸，突破傳統燈會框架，融合國際藝術能量、科技創新應用與在地文化底蘊，全面提升節目規格與城市展演層次，演出陣容堅強，邀請11組國際表演團隊、2組台灣品牌團隊、3組Taiwan TOP團隊、5組國內金獎團隊、11組國內知名團隊以及19組嘉義在地傑出表演團隊，構築跨國界、跨世代、跨類型的精彩展演。

縣府表示，3月8日將舉辦「愛嘉義」演唱會，集結金曲歌王及人氣團體演出，燈會期間有15場全台獨家的「嘉義主秀場」系列演出，透過原創內容展現嘉義文化創作能量。

請繼續往下閱讀...

節目規劃分為「主燈主舞台」及「縣府主舞台」2大展演場域；「主燈主舞台」以「1日1主題、1日1主秀」為策劃核心，自3月3日至3月14日，每日晚間6點至10點規劃不同主題日演出。

「縣府主舞台」集結台、日、法具有文化代表性的團隊，包括台灣紙風車劇團演繹經典作品「雨馬」、「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」以及法國Planète Vapeur機械巨獸馬戲團「飛天白馬秀」，透過大型戶外展演讓觀眾沉浸在國際級藝術氛圍。

嘉義縣文化觀光局說明，「2026台灣燈會在嘉義」以科技藝術創造感官饗宴，也在活動中融入國際文化以拓展觀眾視野，透過藝術與文化的交會，全面點亮屬於「新嘉義」的未來，展現台灣燈會的國際格局與城市深度。

紙風車劇團演繹經典作品「雨馬」。（嘉義縣政府提供）

「愛嘉義」演唱會陣容卡司。（嘉義縣政府提供）

法國Remue Ménage夜光馬戲團。（嘉義縣政府提供）

雯翔舞團與三昧堂創意木偶團的特色演出。（嘉義縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法