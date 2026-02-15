為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣燈會打造國際級藝術劇場 表演卡司陣容堅強

    2026/02/15 08:21 記者林宜樟／嘉義報導
    法國Planète Vapeur機械巨獸馬戲團將在台灣燈會演出。（嘉義縣政府提供）

    法國Planète Vapeur機械巨獸馬戲團將在台灣燈會演出。（嘉義縣政府提供）

    今年台灣燈會在嘉義縣舉辦，縣府以「新嘉義」為策展主軸，突破傳統燈會框架，融合國際藝術能量、科技創新應用與在地文化底蘊，全面提升節目規格與城市展演層次，演出陣容堅強，邀請11組國際表演團隊、2組台灣品牌團隊、3組Taiwan TOP團隊、5組國內金獎團隊、11組國內知名團隊以及19組嘉義在地傑出表演團隊，構築跨國界、跨世代、跨類型的精彩展演。

    縣府表示，3月8日將舉辦「愛嘉義」演唱會，集結金曲歌王及人氣團體演出，燈會期間有15場全台獨家的「嘉義主秀場」系列演出，透過原創內容展現嘉義文化創作能量。

    節目規劃分為「主燈主舞台」及「縣府主舞台」2大展演場域；「主燈主舞台」以「1日1主題、1日1主秀」為策劃核心，自3月3日至3月14日，每日晚間6點至10點規劃不同主題日演出。

    「縣府主舞台」集結台、日、法具有文化代表性的團隊，包括台灣紙風車劇團演繹經典作品「雨馬」、「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」以及法國Planète Vapeur機械巨獸馬戲團「飛天白馬秀」，透過大型戶外展演讓觀眾沉浸在國際級藝術氛圍。

    嘉義縣文化觀光局說明，「2026台灣燈會在嘉義」以科技藝術創造感官饗宴，也在活動中融入國際文化以拓展觀眾視野，透過藝術與文化的交會，全面點亮屬於「新嘉義」的未來，展現台灣燈會的國際格局與城市深度。

    紙風車劇團演繹經典作品「雨馬」。（嘉義縣政府提供）

    紙風車劇團演繹經典作品「雨馬」。（嘉義縣政府提供）

    「愛嘉義」演唱會陣容卡司。（嘉義縣政府提供）

    「愛嘉義」演唱會陣容卡司。（嘉義縣政府提供）

    法國Remue Ménage夜光馬戲團。（嘉義縣政府提供）

    法國Remue Ménage夜光馬戲團。（嘉義縣政府提供）

    雯翔舞團與三昧堂創意木偶團的特色演出。（嘉義縣政府提供）

    雯翔舞團與三昧堂創意木偶團的特色演出。（嘉義縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播