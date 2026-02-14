為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄元宵乞龜初一開跑！80萬油電休旅車、筆記型電腦都能帶回家

    2026/02/14 22:37 記者陳文嬋／高雄報導
    五甲龍成宮今年設有大型祈福門。（記者陳文嬋攝）

    五甲龍成宮今年設有大型祈福門。（記者陳文嬋攝）

    春節連假長達9天，高雄廟宇乞龜初一起跑，最大獎是五甲關帝廟推出價值80萬元油電休旅車，還有機會獲得筆記型電腦，民眾拚手氣躍躍欲試。

    農曆春節將至，民眾走廟祈福，多間廟宇妝點喜氣洋洋，高雄最大媽祖廟鳳山區五甲龍成宮攜手在地多所學校，彩繪燈籠高掛廟內公開展覽，還設有祈福門、祈福牆，供民眾許願掛祈福卡，在媽祖保佑下心想事成。

    重頭戲元宵乞龜初一起跑，以鳳山區五甲關帝廟最夯，推出數百個獎項，擲筊最大獎是市價80萬元以上油電休旅車，二獎為125cc機車、三獎直立冷凍櫃等，獎品豐盛。

    除了120斤龜王加碼1萬2千元紅包，還能再參加摸彩，有筆記型電腦、55吋液晶電視、10公斤洗衣機等，有機會1人獨得3大獎。

    五甲龍成宮則推出3688斤大龜王加贈1兩小金龜，還有3錢2重金項鍊，以及1錢金戒指等，總價值達50萬元，好康不輸中樂透，每年吸引大批人潮擲筊試手氣。

    此外，元宵晚會舉辦擲筊PK賽，民眾只要擲筊進入決賽，未獲聖杯也贈送好禮，五甲關帝廟贈送14吋立式電扇；五甲龍成宮則贈送雞蛋糕，讓民眾吃平安。

    五甲關帝廟乞龜最大獎是市價80萬元油電休旅車。（記者陳文嬋攝）

    五甲關帝廟乞龜最大獎是市價80萬元油電休旅車。（記者陳文嬋攝）

    五甲龍成宮今年新設祈福牆，讓民眾許願掛祈福卡。（記者陳文嬋攝）

    五甲龍成宮今年新設祈福牆，讓民眾許願掛祈福卡。（記者陳文嬋攝）

