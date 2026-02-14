春節快來！高雄冬日遊樂園「超人力霸王」CP首次在台合體

Q版初代超人力霸王10米大氣膜新亮相。（記者陳文嬋攝）

岡山燈藝節主燈奪國際大獎

春節連假首日又逢情人節，高雄市推出「超人力霸王」傑洛與葛莉喬CP首次在台灣合體，還有Q版初代超人力霸王10米大氣膜新亮相，上萬民眾嗨翻天；另岡山燈藝節今登場，主燈「駿馬光年·岡山啟程」奪下倫敦設計大獎銀獎殊榮，讓世界看見台灣設計軟實力。

高雄冬日遊樂園「閃光召集令」今以超人力霸王「初代vs.達達」真人迷你秀揭開序幕，為「經典中的經典」對決張力十足，這次特別推出全新劇碼，向這段跨越六十年經典IP致敬。

請繼續往下閱讀...

上萬民眾齊聚18號碼頭，穿著紅、綠、藍3色服裝，化身「RGB光之三原色」，更有COSPLAY玩家粉墨登場，現場宛如嘉年華會，與在地表演團體熱情互動，以儀隊、啦啦隊、街舞、國標舞、武術及傳統藝陣等多樣化演出，展現高雄多元城市精神。

情人節小彩蛋由超人力霸王傑洛驚喜現身，民眾齊聲高喊「Happy！」，召喚首度在台亮相神祕嘉賓葛莉喬超人合體，與民眾進行「超人版猜拳」，並一起合影留念，場面熱鬧滾滾；還有Q版初代超人力霸王10米大氣膜新亮相，民眾開心拍照留念。

此外，岡山燈藝節今於岡山河堤公園登場，主燈「駿馬光年·岡山啟程」奪下倫敦設計大獎銀獎殊榮，珍藏岡山在地百工百業縮影，更推出無人機燈光展演，還有水舞劇、築夢市集、街頭藝人表演，陪伴民眾熱鬧至元宵節。

超人力霸王傑洛與葛莉喬超人CP首次在台灣合體。（記者陳文嬋攝）

超人力霸王傑洛與葛莉喬超人CP首次在台灣合體。（記者陳文嬋攝）

岡山燈藝節主燈「駿馬光年·岡山啟程」今點亮，奪下倫敦設計大獎銀獎殊榮。（岡山區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法