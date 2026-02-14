過年馬上「棗」到幸福！情人節高樹鄉蜜棗評鑑 黃金泉奪冠

「高樹甜蜜蜜，馬上棗幸福」蜜棗節今天登場，中為高樹鄉長梁正翰。（高樹鄉公所提供）

今天是西洋情人節，也是春節連假第一天，高樹鄉公所在高樹新豐親水公園舉辦「高樹甜蜜蜜，馬上棗幸福」蜜棗節系列活動，蜜棗評鑑由黃金泉獲得冠軍。

高樹是全國少數的水質水源保護區，蜜棗是知名特色農產，今年特別配合情人節，在農曆年前評鑑，同時舉辦農產市集，推廣高樹特產，搶攻伴手禮市場。

請繼續往下閱讀...

高樹鄉長梁正翰說，上任以來致力翻轉傳統農業行銷模式，希望以多元化活動及媒體曝光，提升高樹農特產品能見度與附加價值。高樹蜜棗皮薄、肉脆、多汁，是全國知名的「綠寶石」，今年活動特別選在2月14日，加上馬年即將到來，象徵著吃了高樹蜜棗「馬上就會棗到幸福」。

現場除了農特產市集展售在地最新鮮的蜜棗、優質的高樹農產品，更貼心規劃「浪漫情人節」專區，邀請專為蜜棗設計而出的親善大使「樹樹」首度露面，親水公園瞬間變身為大型兒童樂園，民眾現場打卡即可獲得精緻的玫瑰造型香皂花。

梁正翰說，高樹鄉不只是屏東農業重鎮，更是觀光休閒好去處，與縣府全力合作推廣優質農產與優化公共休憩空間，更特別感謝屏東縣政府大力支持「屏東最北、高樹最美」，在親水公園旁啟動大自然露營區「北野公園」興建工程，讓全國民眾看見高樹的改變與進步。

蜜棗評鑑競爭激烈，今年參賽蜜棗甜度、脆度與外觀都有極高水準，經專業評審嚴格評選，最終由舊庄村農友黃金泉奪冠，新南村張榮裕及舊庄村王信雄分獲亞軍與季軍，另有洪毅銘、洪奕成及陳雯揚獲選優勝。

梁正翰與高樹鄉農會總幹事洪銘聰推薦，高樹蜜棗絕對是年節送禮的最佳選擇，將持續合作推出多項優惠方案，保障農民收益，也讓消費者買得開心，歡迎全國民眾把握假期來高樹採購最優質的伴手禮，一起在甜蜜氛圍中「迎春接福，馬上棗幸福」。

「高樹甜蜜蜜，馬上棗幸福」蜜棗節今天登場，鄉長梁正翰（左二）頒贈冠軍匾額予冠軍黃金泉（右二），左一為立委鍾佳濱。（高樹鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法