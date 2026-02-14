台南溪北好消息！新營區全民運動館完成招商簽約

新營區全民運動館完成招商簽約，是邁入實質營運的重要里程碑。（台南市體育局提供）

台南市政府持續透過促進民間參與公共建設方式，加速完善各行政區的運動設施布局，新營區全民運動館ROT案已完成招商程序與正式簽約，希望推動運動設施專業化營運，並提升全民運動參與率，象徵由規劃與工程階段邁入實質營運的重要里程碑。

市府體育局指出，新營區全民運動館以「健康運動」與「全齡運動」為設計核心，結合綠都心意象，規劃符合不同年齡層使用需求的多元運動空間，打造兼具日常運動、社區交流與健康促進功能的複合式場館。

館內將設置體適能中心、綜合球場、羽球場、多功能教室、韻律教室與商業空間等設施，提供市民友善、安全且彈性的運動選擇，滿足兒童、青壯年，以及銀髮族等不同族群的運動需求；市府已與最優申請人禔姆股份有限公司正式完成簽約。

體育局表示，新營區為溪北地區重要的行政與生活核心，鄰近民治市政中心、新營火車站及南瀛綠都心公園，交通便利、公共機能成熟，具備發展大型公共運動設施的良好條件；考量區域人口結構、運動需求成長趨勢，以及溪北地區整體發展，將新營區全民運動館列為完善溪北運動服務量能的關鍵建設。

體育局提到，該案依《促進民間參與公共建設法》規定辦理，透過ROT模式引進民間經營管理專業，兼顧公共服務品質與營運效率，招商過程中，市府審慎評估投資計畫、營運構想及服務內容，最終由禔姆股份有限公司獲選為最優申請人，並順利完成簽約，為後續場館營運奠定穩固基礎。

體育局強調，全民運動館不僅為運動空間的提供，更是促進市民健康、活絡社區互動的重要公共建設，未來新營區全民運動館啟用後，將有效補足溪北地區運動設施資源，帶動在地運動風氣，並持續朝向「分區均衡、全民共享」的運動城市目標穩健推進，落實健康台南的施政願景。

新營區全民運動館完成招商簽約，實質營運後可造福溪北地區鄉親。（台南市體育局提供）

