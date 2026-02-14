小年夜國道9地雷路段曝！南下車流1.2倍 替代道路看這裡

明天是小年夜國道易塞車路段包國5南港系統-頭城（見圖）等9處，高公局建議南向用路人建議於下午時段出發。（資料照）

明天（15日）是小年夜，交通部高速公路局今晚公布明天國道易塞車路段共有9處，其中南向交通量可達58百萬車公里，是年平均平日的1.2倍。

高公局預判明天重點壅塞路段，並建議南向用路人建議於下午時段出發，節省寶貴時間。南（東）向易塞車路段為國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

請繼續往下閱讀...

北（西）向易塞車路段為國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。明天國道相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲，春節期間南來北往交通量大，請儘量利用國道客運、台鐵及高鐵。另假期間國道交通負荷重，請多利用西濱公路（台15、台61）、台74及台74甲、台63、台31、台3、台1、台2、台9等道路，以避開國道壅塞路段。

高公局也特別提醒，氣象署預警，春節期間要注意「霧」對交通的影響，在明天（15日）小年夜回暖期間，中部以北地區易有低雲或霧影響能見度，高公局呼籲開車務必保持行車安全間距，遇能見度不佳時，需啟亮霧及頭燈、適度減速、避免頻繁變換車道，若能見度嚴重不足，建議可前往服務區暫停稍事休息或從最近交流道駛離國道。

今天下午12時17分，國1南向199公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內、中線車道，於12時46分排除，造成後方車流回堵4公里；12時31分，國1南向311.9公里處發生3輛小客車與1小貨車追撞事故造成1人受傷，占用內、中線車道，於13時11分排除，造成後方車流回堵5公里。

另外，14時15分，國1南向312.3公里處發生2輛小客車追撞事故，其中1輛翻覆，占用內線車道，於14時47分排除，造成後方車流回堵6公里 ；15時28分，國1南向310.4公里處發生3小客車追撞事故造成1人受傷，占用內線車道，於16時28分排除，造成後方車流回堵7公里，都導致車流回堵影響整體車流運行。

小年夜春節連假國道管制。（高公局提供）

國道北區南向預測。（高公局提供）

國道中區南向預測。（高公局提供）

國道南區南向預測。（高公局提供）

