    首頁 > 生活

    張善政慰勞急救責任醫院 感謝全年無休守護市民健康

    2026/02/14 19:22 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市長張善政到各責任醫院慰問，春節期間仍堅守岡位的醫護人員。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政到各責任醫院慰問，春節期間仍堅守岡位的醫護人員。（記者謝武雄攝）

    今天是春節連假第一天，桃園市長張善政今分別前往部立桃園醫院、楊梅怡仁綜合醫院、楊梅天成醫院、平鎮聯新國際醫院及中壢天晟醫院，慰勞春節期間堅守崗位的醫護同仁，並致贈禮盒與福袋，感謝醫護同仁在春節期間仍堅守崗位，提供穩定且高品質的醫療服務，讓市民在年節期間安心無虞。

    衛生局長賈蔚表示，春節期間醫療需求增加，市府已提前盤點各醫院急診、門診及住院量能，確保急重症與一般疾病皆能獲得妥善照護，感謝各醫療院所於年節期間維持服務不中斷，妥善調度人力與資源，讓市民在團圓之際無後顧之憂。

    衛生福利部桃園醫院長楊南屏、怡仁綜合醫院執行副院長黃文豪、天成醫院院長林瑜崇、聯新國際醫院院長許詩典及天晟醫院院長鄭貴麟都很感謝張善政於春節連假首日前來慰問，醫院定會妥善完成量能整備，持續守護市民健康。

    張善政指出，春節期間急診與門診需求不減，各院均提前完備量能與人力調度。市府將持續與各醫院緊密合作，強化醫療資源整合與交通配套措施，並支持院方擴建與設備升級計畫，打造完善的區域醫療網絡，讓桃園成為安心宜居的健康城市。

    桃園市長張善政到各責任醫院慰問，春節期間仍堅守岡位的醫護人員。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政到各責任醫院慰問，春節期間仍堅守岡位的醫護人員。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政到各責任醫院慰問，春節期間仍堅守岡位的醫護人員。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政到各責任醫院慰問，春節期間仍堅守岡位的醫護人員。（記者謝武雄攝）

