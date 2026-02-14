好天氣倒數！除夕北部轉溼涼 年初三起回暖

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

把握明天小年夜好天氣！中央氣象署預報，明天南部高溫甚至可達28度到30度，但除夕當天上午起，北部就會因鋒面和東北季風報到，轉為溼涼天氣，並持續到初一（17日），初三起才會慢慢回暖。

氣象署預報員劉沛滕表示，明天天氣與今天類似，各地大多為晴到多雲的好天氣，但要提醒日夜溫差大，僅恆春半島有局部短暫陣雨，東部、東南部地區有零星短暫雨，南部如高雄、屏東白天高溫甚至可達30度。

「除夕當天一早北部就會開始變天，下一波冷空氣強度為東北季風，北部、東北部和東部轉為有雨的天氣」，劉沛滕說，除夕當天早上先是鋒面報到，下午起受到東北季風影響開始降溫，桃園以北降雨較多，特別是基隆北海岸有局部短暫陣雨、且有局部較大雨勢。

劉沛滕指出，除夕、初一（16日、17日）這兩天，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；溫度下降以北部較明顯，初一、初二北部低溫為14度到16度，白天有18度到19度，算是整天偏溼涼的天氣。

劉沛滕表示，初三（19日）起東北季風減弱、各地才慢慢回溫，屬於「一天多1度」的逐漸回溫狀態，但南部地區影響不大，南部影響不大，但是日夜溫差仍很大。降雨部分，初三到初五基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

