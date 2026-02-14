為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    乘客嚇爛！客運上國道竟忘了關門 桃園客運坦承駕駛疏失

    2026/02/14 18:32 記者謝武雄／桃園報導
    桃園客運司機行駛國道一號上忘記關後門。（擷取自tim20105/Threads）

    桃園客運司機行駛國道一號上忘記關後門。（擷取自tim20105/Threads）

    一名網友在Threads發文表示，昨天（13日）晚上10點搭乘桃園客運公車返鄉時，司機竟忘記關後門，影片中可見客運車在國道上奔馳，但後門沒關而發出轟轟風聲，讓網友直呼「當時的真的嚇爛了」；桃客表示，經調查的確是司機疏忽，而在乘客察覺後立即告知駕駛後就將後車門關閉，後續會將此案依規納入公司獎懲會議處。

    桃園客運表示，交通部高速公路局辦公大樓（舊泰山收費站旁）就在國道一號旁，當地設有高公局站，經詢問駕駛員了解，客運車行至國道高公局站載客後，未注意車後門未關閉就驅車駛離，而乘客察覺後立即告知駕駛員，駕駛員就立即將後車門關閉，全案除送獎懲會議處外，並向駕駛員加強宣導停靠和駛離站牌處時，應先確認車門狀態，以維民眾乘車安全。

    還有網友消遣這是「印度體驗」，大部分則是抒發己見認為，「你應該馬上提醒司機才是」、「有可能有按開關，可是車輛老舊，氣壓不足等等原因」，「沒看後照鏡。就開車了」、「可能忘了關」、「門的氣壓掛了」、「桃客不意外，桃園人習慣了」、「大喊告知司機最快」。

