北港燈會「潮光潮」點亮花燈原鄉！主燈《海之巨樹》震撼亮相

北港顏思齊圓環高九公尺的主燈「海之巨樹-光之潮的祈禱」，由日本藝術家杉原信幸以竹、蚵殼打造而成。（記者李文德攝）

2026北港燈會今（14）日傍晚啟燈，今年主題是「潮光潮」，北港歷史建築、古蹟等景點打造6大主題10燈區，其中，日本藝術家杉原信幸以竹子、蚵殼在顏思齊圓環打造主燈「海之巨樹-光之潮的祈禱」，亮點十足。雲林縣政府說，展期到3月8日，每天下午5點半啟燈到晚上10點，歡迎全國朋友來賞燈。

「北港燈會」源於朝天宮1965年舉辦首屆元宵節花燈展，自此帶動全台燈會熱潮，北港鎮被譽為「花燈原鄉」。啟燈儀式由雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、文觀處長謝明璇、立委蔡春綢、丁學忠、雲林縣議長黃凱、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人共同主持。

謝明璇說，今年燈會打造6大主題10個燈區，集結13名國內外藝術家製燈，其中，顏思齊圓環的主燈「海之巨樹-光之潮的祈禱」由日本藝術家杉原信幸參與創作，主燈展演特別結合北港獨有的在地傳統音樂「開路鼓」作為設計，每晚6到10點，每15分鐘演出一次。

謝明璇指出，燈會場域結合了北港鎮內歷史建築與古蹟，包括國定古蹟北港朝天宮、縣定古蹟北港義民廟，與水道頭文化園區十角水塔等景點作為燈區，水道頭文化園區作為北港邁向現代化的重要里程碑，因此以水為主軸，邀集林靖格、林建志、楊閔棣、羅懿君、創樂子與放克玩具共同展出，如羅懿君《大花瓶與北港風景》、林建志《水波波》等，照亮園區。

文觀處說，巷弄燈區「時光穿流」由黃志偉與吳登興攜手創作，以北港國家級民俗「北港迎媽祖」為設計靈感，轉化北港金聲順錫爐、順大鑼、集雅軒督隊旗、大龍旗等民俗文物意象為燈具語彙，編織出一條如遶境般行進的巷弄光路。交通接駁除一般市區公車及台灣好行路線，更有北港環鎮公車，即日每天自北港第一停車場、北港1911好庫文化產業園區等停車場域接駁至鎮內各景點，配合燈會期間，平日加開夜間服務，假日則延長至晚間9點。

張麗善說，北港燈會作為燈會原鄉，承載台灣燈會文化發展的重要脈絡，擁有深厚且悠久的歷史底蘊，盼逐步建立北港作為燈會原鄉重要指標地位。

北港水道頭文化園區成為燈會場域之一，亮點十足。（記者李文德攝）

北港燈會即日至三月八日，有六大主題、十大燈區，歡迎民眾前來賞燈。（記者李文德攝）

