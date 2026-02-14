輸美茶葉0關稅 茶葉專家藍芳仁:名間茶葉受益最大

南投縣名間鄉的生產的茶葉80%屬較平價的商業茶。（記者陳鳳麗攝）

台美對等貿易協定（關稅）已正式簽定，輸美的農產品中茶葉是零關稅，曾任南投縣名間鄉農會總幹事的茶葉專家藍芳仁表示，名間鄉茶葉將是最大受益者，因名間茶有8成屬平價的商業茶，符合美國市場需求，未來會比日本和越南茶更有競爭力。名間鄉長陳翰立也說，會與茶農更努力守護名間茶產業。

行政院副院長鄭麗君帶領的關稅談判團隊，在美東時間12日與美國簽定台美貿易協定，農產品輸美也有多項零關稅，茶葉即是其中一項，名間鄉茶農、茶商對此都開心的說「這是大好消息！」。

名間鄉長陳翰立指出，名間鄉生產面積達2400公頃，這1、2年因氣候變異，茶葉略減產，去年關稅疊加後，原有外銷美國的名間茶農即停止銷美，如今敲定輸美茶葉零關稅，對台灣茶葉、名間鄉的茶葉都是利多，他會與茶農、茶商更努力守護好名間鄉的茶產區。

曾任名間鄉農會總幹事、亞太創意學院茶業技術應用系主任的茶葉專家藍芳仁則表示，輸美茶葉零關稅，名間鄉茶葉將是最大受益者，因為名間有80%屬於價格較平價的商業茶，而美國人把茶視為日常飲品，消費者購買的是較平價的商業茶，因此名間鄉茶葉最符合美國市場需求，未來會比日本和越南茶更有競爭力。

藍芳仁說，名間鄉的八卦山台地土壤肥沃，每年3至9月吹南風，風吹至台地，日夜溫差大，茶葉品質好產量也高。八卦山台地最高在海拔430公尺的埔中村，若南投縣府在海拔150公尺的新民村設焚化爐，煙囱最高不會超過海拔300公尺，吹南風的7個月裡，會把廢氣吹至八卦山台地，勢必影響茶葉生產，因此政府須審慎評估設立焚化爐的場址。

名間鄉的茶菁品質不錯。（記者陳鳳麗攝）

