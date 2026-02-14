為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    陸軍砲校舊址正式開放 這項設施最多人合影

    2026/02/14 17:42 記者吳俊鋒／台南報導
    在台南市政府初步整理後，永康砲校舊址先局部開放，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

    在台南市政府初步整理後，永康砲校舊址先局部開放，人潮湧至。（記者吳俊鋒攝）

    被地方稱為「砲校」的陸軍砲兵訓練指揮部，已從台南永康移防至關廟，市府優先整理前方兩側林蔭大道的綠帶，農曆年假首日正式開放；今天粗估逾2千人湧至，一些退伍老兵專程返營，回憶當年服役的點滴，而大門口的崗哨最熱門，親子爭相合影。

    砲校於1968年駐紮永康二王里的湯山營區，由於是軍事重地，之前外人要入內，都必須先登記，嚴格管制，今天上午起開放局部，在特定時間裡，一般民眾都可自由進出，機會難得，一早6點就有民眾到場。

    為回應社區民眾與退役官兵對永康砲校的情感連結，市長黃偉哲指示，自今天起，讓已經先行整理部分公園用地對外開放，包含「親愛精誠」標語牆左右兩側的林蔭大道，以及司令台前的一小段廣場，每日從早上6點到傍晚6點，為期1年，附近住戶觀察，累計應有2千人入內。

    市府地政局長陳淑美說，雖然砲校已搬遷至關廟，但現址內的行政、電訓、天弓各大樓、還有中正堂、宿舍、餐廳等建築群，見證國軍訓練與成長的歷程，對曾在此服役的官兵而言，更是難忘的青春記憶；啟動轉型、活化的同時，在兼顧經貿複合，以及文化創意設計園區的發展下，也全力保留歷史記憶被看見、被記住的空間。

    陳淑美提到，永康砲校也是台南重要的集體記憶場域，透過階段性開放方式，在尊重軍事歷史與空間紋理的前提下，讓市民與退役官兵能實際走進基地，感受不同於一般公園的氛圍，以及情感厚度，促進世代交流、城市記憶保存。

    配合農曆春節返鄉人潮，優先開放林蔭綠帶區域，也提供退役官兵返鄉時「回營走走、拍照留念」的新選擇，成為兼具情感與休憩功能的走春去處。

    開放期間，保全人員將持續進行場域巡查、環境維護、安全管理，永康區長李皇興呼籲民眾發揮公德心，不要製造髒亂，確保乾淨、整潔的營區空間與原貌，切勿擅闖管制圍籬，讓回憶能被溫柔對待。

    目前優先開放的大門入口兩側林蔭綠帶區域，面積約3.1公頃，未來重劃時，也將維持現況原則，保留精神意象，以及既有樹木與草地等景觀，採低度整備的友善方式，讓退役官兵與一般民眾都能在自然開闊，且富含歷史氛圍的空間中散步、停留與回味。

    永康砲校舊址局部開放，大門口的哨崗最熱門，吸引親子合影。（記者吳俊鋒攝）

    永康砲校舊址局部開放，大門口的哨崗最熱門，吸引親子合影。（記者吳俊鋒攝）

    永康砲校舊址。（記者吳俊鋒攝）

    永康砲校舊址。（記者吳俊鋒攝）

    永康砲校舊址農曆年假首日局部開放，吸引人潮。（記者吳俊鋒攝）

    永康砲校舊址農曆年假首日局部開放，吸引人潮。（記者吳俊鋒攝）

    永康砲校舊址在農曆年假首日局部開放，人潮陸續湧入。（記者吳俊鋒攝）

    永康砲校舊址在農曆年假首日局部開放，人潮陸續湧入。（記者吳俊鋒攝）

