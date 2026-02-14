春節醫療人力荒 陳穆寬：「這招」才能根本解決

醫學中心醫師往往清晨6 點多就開始照顧住院患者是日常，能待得住需要強烈的使命感支持。（彰基提供）

每逢春節，醫學中心急診一床難求幾乎成常態，但彰化基督教醫學中心近年透過精準管理，成為少數能維持「幾乎不塞床」的醫院。針對政府今年投入16億元推動春節加成給付，希望藉由財務誘因讓急診病床不塞車，以緩解人力不足，但醫界看法不同，補助僅是治標，關鍵應在於「醫院文化與價值」的重建。

面對醫療人力流失、年輕醫師選科失衡及護理荒，彰基總院長陳穆寬指出，薪資福利是「必要條件」，但真正的留才關鍵在於「尊重與支持」。他強調，吸引人才的根本力量來自於醫院的品格與使命感。

「照顧員工是院長最重要的責任，唯有幸福的員工，才能提供最好的醫療照顧。」陳穆寬認為，營造友善職場與具競爭力的薪資是基本要求，但要真正解決人力荒，必須導正目前的醫療文化。他說，當前醫療環境日益商業化、績效導向，若醫院一味追求營利，甚至將自費比例視為KPI，卻要求年輕醫師堅守醫療倫理，這無疑是種矛盾。

為落實傳承，彰基於本週四（12日）舉行第一屆優秀醫學生獎學金頒獎典禮，此獎項鼓勵在地青年醫學生精進專業。陳穆寬致詞強調，醫院應落實行公義、好憐憫的價值，「讓富人看重、窮人看得到病」，並兼顧專業與社會責任，才能吸引優秀人才長期投入。他期盼這份獎學金能成為一束光，照亮願意將專業帶向人群、回饋社會的未來行醫者。

彰基實習暨聯合訓練中心主任黃稚雯表示，評選標準除了學業，更納入學習動機、社會服務及品格素養。多位受獎學生也分享，評選過程讓他們深刻感受到行醫不只是看診，更是一條承擔社會責任、利他服務的路。

