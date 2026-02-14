2/15小年夜7處省道和快速公路易塞車！公路局：客運空位還有67％

台65線0k+872路段。（公路局提供）

明天（13日）就是小年夜，交通部公路局今天傍晚提醒，預計將有返鄉車潮，7處省道路段和快速道路容易塞車，建議用路人可改搭客運，目前西部路線還有67％座位。

公路局說明，明天小年夜，預估返鄉的車潮會逐漸湧現，包含台65線國3土城交流道（南向）、台64線國3中和交流道（東向）、台74線台中環線接國3、台86線仁德系統（南向）、台1線水底寮到楓港、台2線/台2乙線關渡到淡水（東向）、台2線萬里到大武崙等路段。

公路局建議用路人多利用幸福公路APP，於出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間；另外，公路局也呼籲民眾搭乘國道客運，依據目前預售情形，西部國道客運尚有67.19%空位，東部國道客運尚有83.96%空位。

公路局統整今天各處省道狀況，僅台2線淡水竹圍至紅樹林路段、台65線接國3土城交流道、台65線接國1五股交流道出現短暫車多壅塞，其餘路段皆為順暢。

公路局表示，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班；截至今天中午12時，西部國道客運共計行駛5937班次，疏運10萬5934人；東部國道客運路線共計行駛1555班次，疏運2萬7136人，並提醒，春節搭客運票價最高可享42折優惠。

