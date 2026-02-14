永誌不忘殉職消防英雄詹能傑 基隆歌手公益單曲獻聲致敬

由基隆在地音樂人發起的公益單曲〈永誌不忘〉，已於昨日在全球各大數位串流平台上架。這首單曲匯聚了阿美族、泰雅族及客家等多元族群歌手，用溫柔而堅定的旋律，為消防英雄留下最深切的思念與敬意。（記者林嘉東翻攝）

「英雄或許離開了現場，但精神永遠留在心中。」為了致敬英勇殉職的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，以及每一位在火場第一線、不畏生死守護生命的消防弟兄，由基隆在地音樂人發起的公益單曲〈永誌不忘〉，已於昨日（13日）在全球各大數位串流平台上架。這首單曲匯聚了阿美族、泰雅族及客家等多元族群歌手，用溫柔而堅定的旋律，為消防英雄留下最深切的思念與敬意。

這首公益單曲〈永誌不忘〉由熊潔妮（J Ni）作曲，基隆在地音樂人「WAC瓦克阿中」擔任發起人與音樂總召。瓦克阿中感性表示，這次號召了包括熊潔妮、Mayaw•Tolon 阿吉、Sako•Afu 撒故•阿富在內的 6 位在地歌手共同獻聲，其組合涵蓋了多元族群，象徵著整體社會對於消防員「逆火而行」精神的深刻認同。

歌詞以真摯克制的筆觸，描寫消防人員在濃煙瀰漫、危機迫近時義無反顧的身影，不刻意煽情，而是透過沉穩的旋律展現力量。歌手熊潔妮表示：「我們無法替英雄承擔風險，但可以用音樂替他們留下想念。希望這首歌能成為社會共同的記憶，不讓英雄被遺忘。」

該曲由史噠娛樂星球（Star Plan）吳品賢擔任製作人，並集結周蕙演唱會吉他手、獨立音樂製作人張唐瑋及導演史東（Ston）等資深藝文人士協助。吳品賢特別提到，這次製作費用由基隆市義警大隊大隊長鄭錦州及紳泰工程董事長蔡伯東全額支持。

吳品賢強調，這張單曲的所有收益將長期捐贈予消防單位；他期盼透過音樂的力量化悲痛為支持，並喚起社會大眾對於消防工作風險、裝備與保障議題的持續關注。

吳品賢說，隨單曲同步上線的 MV，透過光影交織呈現守護與思念的情感，「永誌不忘」不僅是一首音樂創作，更是一份集體的集結。歌曲用溫柔堅定的方式訴說：英雄雖然告別了火場，但他們的選擇與精神，將永遠活在市民的心中。目前歌曲已於各大平台發行，MV 也同步公開，向這群守護城市的英雄致上最崇高的禮敬。

