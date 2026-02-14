新春好兆頭！白沙屯拱天宮飛來喜鵲築巢

白沙屯拱天宮廟頂飛來一對喜鵲築巢。（圖由讀者蔡玉清提供）

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖2026年南下進香期程甫定，有信眾近期即發現拱天宮廟頂飛來一對喜鵲築巢，廟方也欣喜不已，視為吉兆報到，相信今年進香活動一定圓滿順利，也藉此好兆頭，祝福大家在新的一年，都能馬到成功。

白沙屯拱天宮媽祖2026丙午年徒步南下雲林縣北港朝天宮進香期程，經2日下午在值年爐主擲筊請示媽祖聖意後確定，將於農曆2月26日（國曆4月12日）深夜11點55分登轎後旋即出發，展開為期8天7夜的進香之旅。有信眾近期即發現拱天宮廟頂飛來喜鵲築巢。

拱天宮秘書林幸福表示，廟方經信眾告知廟頂有鳥築巢，經靠近查看，發現是一對喜鵲築巢。就民俗上來說，喜鵲築巢象徵吉祥的好預兆；尤其丙午年白沙屯媽祖南下北港進香擲筊擇期才剛確定，就出現喜鵲築巢，他覺得今年的進香活動一定會辦得圓滿順利。

林幸福說，他在拱天宮服務10多年，也是第一次見到此情景。新春將屆，廟方也以此喜鵲築巢的好兆頭，祝福大家在新的一年，都能馬到成功、越來越好。

有信眾近期發現拱天宮廟頂飛來喜鵲築巢。（圖由民眾提供）

信眾近期發現拱天宮廟頂（左上方）飛來喜鵲築巢。（圖由民眾提供）

