為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新春好兆頭！白沙屯拱天宮飛來喜鵲築巢

    2026/02/14 15:53 記者彭健禮／苗栗報導
    白沙屯拱天宮廟頂飛來一對喜鵲築巢。（圖由讀者蔡玉清提供）

    白沙屯拱天宮廟頂飛來一對喜鵲築巢。（圖由讀者蔡玉清提供）

    苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖2026年南下進香期程甫定，有信眾近期即發現拱天宮廟頂飛來一對喜鵲築巢，廟方也欣喜不已，視為吉兆報到，相信今年進香活動一定圓滿順利，也藉此好兆頭，祝福大家在新的一年，都能馬到成功。

    白沙屯拱天宮媽祖2026丙午年徒步南下雲林縣北港朝天宮進香期程，經2日下午在值年爐主擲筊請示媽祖聖意後確定，將於農曆2月26日（國曆4月12日）深夜11點55分登轎後旋即出發，展開為期8天7夜的進香之旅。有信眾近期即發現拱天宮廟頂飛來喜鵲築巢。

    拱天宮秘書林幸福表示，廟方經信眾告知廟頂有鳥築巢，經靠近查看，發現是一對喜鵲築巢。就民俗上來說，喜鵲築巢象徵吉祥的好預兆；尤其丙午年白沙屯媽祖南下北港進香擲筊擇期才剛確定，就出現喜鵲築巢，他覺得今年的進香活動一定會辦得圓滿順利。

    林幸福說，他在拱天宮服務10多年，也是第一次見到此情景。新春將屆，廟方也以此喜鵲築巢的好兆頭，祝福大家在新的一年，都能馬到成功、越來越好。

    有信眾近期發現拱天宮廟頂飛來喜鵲築巢。（圖由民眾提供）

    有信眾近期發現拱天宮廟頂飛來喜鵲築巢。（圖由民眾提供）

    信眾近期發現拱天宮廟頂（左上方）飛來喜鵲築巢。（圖由民眾提供）

    信眾近期發現拱天宮廟頂（左上方）飛來喜鵲築巢。（圖由民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播