為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    病人臨終前都會說1句話 ICU醫護師呼籲大家別再......

    2026/02/14 18:14 即時新聞／綜合報導
    加護病房護理師分享她入行以來，看過這麼多臨終病人的心得。ICU病房示意圖。（彭博）

    加護病房護理師分享她入行以來，看過這麼多臨終病人的心得。ICU病房示意圖。（彭博）

    國外一位加護病房護理師日前發布影片，分享她進入這行以來看過這麼多臨終病人的觀察心得，她聲稱幾乎每一位撒手人寰的病患，在離開前都對她說出同樣一句話，那就是「我知道我快死了」，掀起熱議。

    自稱在ICU病房工作至少4年的護理師克莉絲蒂（Kristie），本月在Tiktok上傳影片分享自己的從業觀察，表示每一位即將過世的病人都對她說過同樣的話：「你可以幫我告訴家人我愛他們嗎？我覺得不太舒服，我知道自己快要死了……」。

    克莉絲蒂說，許多病患似乎能預知自己的死期，即便當下生命體徵穩定，病情也沒有明顯惡化，但病人說出類似的話後，沒多久大多都會成真，不論醫療團隊給予何種藥物、採取何種預防措施或進行哪些治療程序，只要病人出現那種「內在轉變」，彷彿心靈在提醒「這是最後一次機會」時，最終都會走向死亡。

    說到這邊，克莉絲蒂一度哽咽。她呼籲大家，不要再虛度人生，好好找個時間思考生命的意義，「我們都被許多瑣事牽著走……我也會這樣。但人生不是為了無止境地追逐物質。人生應該被享受、被珍惜、被探索。」這段影片曝光後，引發熱烈迴響。

    @kirstierobbb

    those who are meant to see this will see it.

    ♬ original sound - kirstierobbb

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播