病人臨終前都會說1句話 ICU醫護師呼籲大家別再......

加護病房護理師分享她入行以來，看過這麼多臨終病人的心得。ICU病房示意圖。（彭博）

國外一位加護病房護理師日前發布影片，分享她進入這行以來看過這麼多臨終病人的觀察心得，她聲稱幾乎每一位撒手人寰的病患，在離開前都對她說出同樣一句話，那就是「我知道我快死了」，掀起熱議。

自稱在ICU病房工作至少4年的護理師克莉絲蒂（Kristie），本月在Tiktok上傳影片分享自己的從業觀察，表示每一位即將過世的病人都對她說過同樣的話：「你可以幫我告訴家人我愛他們嗎？我覺得不太舒服，我知道自己快要死了……」。

請繼續往下閱讀...

克莉絲蒂說，許多病患似乎能預知自己的死期，即便當下生命體徵穩定，病情也沒有明顯惡化，但病人說出類似的話後，沒多久大多都會成真，不論醫療團隊給予何種藥物、採取何種預防措施或進行哪些治療程序，只要病人出現那種「內在轉變」，彷彿心靈在提醒「這是最後一次機會」時，最終都會走向死亡。

說到這邊，克莉絲蒂一度哽咽。她呼籲大家，不要再虛度人生，好好找個時間思考生命的意義，「我們都被許多瑣事牽著走……我也會這樣。但人生不是為了無止境地追逐物質。人生應該被享受、被珍惜、被探索。」這段影片曝光後，引發熱烈迴響。

@kirstierobbb those who are meant to see this will see it. ♬ original sound - kirstierobbb

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法