為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節遊台東泡溫泉 限時發送千枚台東金幣

    2026/02/14 15:47 記者黃明堂／台東報導
    台東知本溫泉東遊季的溫泉。（記者黃明堂攝）

    台東知本溫泉東遊季的溫泉。（記者黃明堂攝）

    迎接農曆春節，台東縣政府特別策劃「金幣泉部大FUN送」新春限定活動，邀請享受台東的溫泉文化獨具魅力，無論是隱身於翠綠山林間的秘境湯屋，還是知本溫泉區那充滿傳奇色彩的「美人湯」，其溫潤滑順的碳酸氫鈉泉質，總能讓疲憊的旅人在氤氳水氣中徹底放鬆，暖和了身心，也為新的一年「暖」出滿滿好運。

    為了讓這趟溫泉之旅更添驚喜，縣府特別策劃「金幣泉部大FUN送」新春限定活動。即日起至2月22日止，遊客只要前往縣內指定溫泉店家享受暖湯，即可透過TTPUSH APP即時領取1000枚台東金幣（等值新台幣100元）。這份新春小禮物不僅是暖心的回饋，更是深入台東在地生活的通行證，讓人在泡完湯後，能隨即前往市區或部落的特約店家，無論是品嚐道地小吃、預約人氣餐廳，或是挑選1份精緻的伴手禮與文創選物，都能直接折抵消費，享受1場從感官到心靈都豐饒的慢旅體驗。

    此次參與活動的店家涵蓋了台東多元的地理風情，包括太麻里鄉群山環繞的遠山功夫民宿、縱谷區優雅寧靜的池上日暉國際渡假村，以及知本溫泉區指標性的台東縣農會東遊季、富野溫泉休閒會館、知本老爺大酒店、東台溫泉飯店與知本金聯世紀酒店。趁著連假，不妨遠離塵囂來到台東，讓山泉蒸去一整年的辛勞，並帶著金幣象徵的好運氣，開啟充滿活力的一年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播