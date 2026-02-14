春節遊台東泡溫泉 限時發送千枚台東金幣

台東知本溫泉東遊季的溫泉。（記者黃明堂攝）

迎接農曆春節，台東縣政府特別策劃「金幣泉部大FUN送」新春限定活動，邀請享受台東的溫泉文化獨具魅力，無論是隱身於翠綠山林間的秘境湯屋，還是知本溫泉區那充滿傳奇色彩的「美人湯」，其溫潤滑順的碳酸氫鈉泉質，總能讓疲憊的旅人在氤氳水氣中徹底放鬆，暖和了身心，也為新的一年「暖」出滿滿好運。

為了讓這趟溫泉之旅更添驚喜，縣府特別策劃「金幣泉部大FUN送」新春限定活動。即日起至2月22日止，遊客只要前往縣內指定溫泉店家享受暖湯，即可透過TTPUSH APP即時領取1000枚台東金幣（等值新台幣100元）。這份新春小禮物不僅是暖心的回饋，更是深入台東在地生活的通行證，讓人在泡完湯後，能隨即前往市區或部落的特約店家，無論是品嚐道地小吃、預約人氣餐廳，或是挑選1份精緻的伴手禮與文創選物，都能直接折抵消費，享受1場從感官到心靈都豐饒的慢旅體驗。

請繼續往下閱讀...

此次參與活動的店家涵蓋了台東多元的地理風情，包括太麻里鄉群山環繞的遠山功夫民宿、縱谷區優雅寧靜的池上日暉國際渡假村，以及知本溫泉區指標性的台東縣農會東遊季、富野溫泉休閒會館、知本老爺大酒店、東台溫泉飯店與知本金聯世紀酒店。趁著連假，不妨遠離塵囂來到台東，讓山泉蒸去一整年的辛勞，並帶著金幣象徵的好運氣，開啟充滿活力的一年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法