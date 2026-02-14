初三到初五行車注意！台南國1入口封閉+高乘載同步上路

國道1號仁德交流道北向入口初三至初五進行時段管制。（記者洪瑞琴攝）

春節連假期間，為維持交通順暢，南市政府警察局規劃在轄內各交流道、重要風景區及市集商圈周邊道路部署警力執行疏導勤務。駕駛人行駛國道前，應先掌握管制資訊、提早規劃動線，避開尖峰時段與壅塞路段

主要管制措施包括入口封閉，國道1號仁德交流道北向入口，2月19日（初三）至2月21日（初五）每日上午10時至下午6時封閉，建議改由高速一街往大灣交流道，或右轉崑大路接永大路前往永康交流道。

高乘載管制部分，國道1號下營系統、新營交流道，以及國道3號官田系統、烏山頭、柳營、白河交流道北向入口，2月19日（初三）至2月20日（初四）每日下午1時至下午6時實施高乘載管制；除身心障礙者、孕婦與計程車等情形外，未滿3人之小型車禁止通行。

南市政府警察局表示，除現場加強指揮外，也同步透過警察廣播電台與地方電台即時播報路況，適時說明交通管制與替代路線，引導車流分散，紓解壅塞。

警方呼籲，出門前務必查詢即時路況並配合員警指揮；長途行車務必充足休息，如感疲倦應立即停靠安全處所或輪替駕駛，共同防範疲勞駕駛事故，平安過好年。

台南春節期間國道疏導資訊。（圖由南市警察局提供）

春節國道交通疏導措施。（圖由南市警察局提供）

