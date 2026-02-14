手扒雞始祖「香雞城」暗示將回歸 網猜1地點被小編大讚：是地圖冠軍嗎

台灣手扒雞始祖「香鷄城」過去曾讓5、6年級生為之瘋狂，近日「香鷄城」在臉書粉專無預警發文稱「雞粉們願意再給我們一次機會嗎？」引發網友議論。（圖擷自臉書）

台灣手扒雞始祖「香鷄城」過去曾讓5、6年級生為之瘋狂，近日「香鷄城」在臉書粉專無預警發文稱「雞粉們願意再給我們一次機會嗎？」，引發網友議論，網友紛紛猜測可能的位置，卻都被小編否認，不過針對有名網友猜「西門町」，小編卻說「您是Google地圖冠軍嗎」，似乎是被猜到正確解答。

創立於1984年的「香雞城」，是許多台灣6、7年級生吃烤雞的兒時回憶，但過去曾在市場競爭激烈下，直營店全數結束營業，僅留下宜蘭加盟店。到了2016年雖曾在新北市八里回歸，但之後遭遇新冠毅情打擊，2021年間又再度歇業。

請繼續往下閱讀...

網友紛紛留言表示「別說了，地址給我」、「想啊，可是，可以不要開了又關、關了又開……」、「當時被疫情打敗真的很可惜」、「可以來中部或南部嗎？」、「終於，我以為這輩子沒機會再吃到了」、「何止願意，非常期待」。

也有網友紛紛猜測，「我猜在捷運南京復興站」、「以前板橋府中香雞城是地標」、「三重台北橋站」，小編僅回應「可惜猜錯了」、「那是個美好的年代」、「猜錯了」。不過有網友留言指「西門町」，小編卻直呼「您是Google地圖冠軍嗎」，雖然沒有正面肯定，但這番回應也讓其他網友直呼「太棒了」。

針對網友表示「不建議開內用店面，建議跟外送熊貓合作」、「其實漢堡也不錯吃」，小編也陸續透露「這次是純外帶店喔」、「很抱歉，我們這次會先聚焦在手扒雞」，對於網友笑稱「你要把你阿公的財產敗光啊」，小編也霸氣表示，「那你太小看我們老董了」。針對老顧客表示「小時候第一次吃到的速食就是香雞城，後來新開的跟兒時記憶的味道完全不一樣，如果能復刻出幾十年前的那種味道記憶，那就更好了」，小編則強調「由於食品法規的更改，很多當時的中藥材無法使用，有盡可能貼近當時的原味」。

也有網友留言表示不看好，對此小編則強調「香雞城當初沒落的原因不是被炸雞打趴，因為當時有炸雞，再來我們從來不只賣情懷，商品的品質也是我們非常堅持的重點，從研發到設備沒有一項馬虎敷衍，只是炒一波不會投入這麼多，香雞城秉持用行動說話」。

針對有網友留言表示不看好，小編則強調「香雞城當初沒落的原因不是被炸雞打趴，商品的品質也是我們非常堅持的重點，從研發到設備沒有一項馬虎敷衍，只是炒一波不會投入這麼多，香雞城秉持用行動說話」。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法