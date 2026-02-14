為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    從走讀家鄉到跨國體驗 竹縣東興國中首赴日與戶澤學園簽署MOU

    2026/02/14 15:18 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣立東興國中校長林健明帶領18位外交小尖兵，2月1日至2月5日前往日本山形縣，與戶澤學園進行國際教育交流。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣立東興國中校長林健明帶領18位外交小尖兵，2月1日至2月5日前往日本山形縣，與戶澤學園進行國際教育交流。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣立東興國中校長林健明帶領18位外交小尖兵，2月1日至2月5日前往日本山形縣，以聯合國永續發展目標SDGs 11「永續城鄉」為主題，聚焦地方創生議題，與戶澤學園進行國際教育交流，並正式簽署MOU合作備忘錄，象徵建立長期且穩定的國際合作夥伴關係。

    東興國中表示，出訪前即進行在地走讀與議題培力，引導學生從認識家鄉的永續議題出發。學生走訪犁頭山下農田，透過豐禾子協會了解竹北農村永續發展面臨的挑戰，並探究頭前溪流域的水環境議題、歷史脈絡與人造濕地的生態復育實踐，深化對在地城鄉與環境議題的理解。

    同時，教師團隊與日本戶澤學園進行線上共備，學生完成2次線上交流，並接受文化培訓與英語簡報訓練，為實體交流奠定良好基礎。交流期間，學生們入班互動、進行文化簡報，並共同體驗製作戶澤村特色傳統食品「笹捲」與「鯨魚餅」，在實作過程中分工合作、跨文化溝通，即使語言不盡相通，仍透過手勢與互助完成任務，展現高度學習投入。

    多位學生分享表示，透過實際動手做與合作，很快建立彼此默契；有學生提到，一起做笹捲時，用手勢和笑容就能溝通，感覺距離一下子拉近了。也有學生表示，這次交流讓自己更理解不同文化的價值與可貴。

    出訪團包含教務主任、教師、家長會及縣議員邱靖雅隨行，共同見證東興國中創校以來首次國際實體交流的重要里程碑。縣長楊文科表示，國際教育的起點來自對在地的深度理解，透過走入日本戶澤村的交流歷程，學生在比較中拓展視野，也學會以國際眼光回望家鄉，實踐新竹縣「閱在地、躍國際」的教育願景。

    新竹縣東興國中與日本山形縣戶澤學園正式簽署MOU合作備忘錄，象徵建立長期且穩定的國際合作夥伴關係。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣東興國中與日本山形縣戶澤學園正式簽署MOU合作備忘錄，象徵建立長期且穩定的國際合作夥伴關係。（圖由新竹縣政府提供）

    東興國中師生赴日與山形縣戶澤學園國際交流，安排書道體驗課竹金口竹土。（圖由新竹縣政府提供）

    東興國中師生赴日與山形縣戶澤學園國際交流，安排書道體驗課竹金口竹土。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣東興國中與日本山形縣戶澤學園學伴相見歡。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣東興國中與日本山形縣戶澤學園學伴相見歡。（圖由新竹縣政府提供）

