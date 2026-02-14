春節9連假首日蘇花順暢 初五蘇花北上恐最塞

春節9天連假今（14）日正式展開，花蓮北端門戶蘇花路廊清晨5點起湧現首波南下車潮。（記者王錦義攝）

春節9天連假今（14）日正式展開，花蓮北端門戶蘇花路廊清晨5點起湧現首波南下車潮。根據公路局統計，截至今日上午10點，南下進入花蓮車流已破5677輛，南下車流有增多，但比預期少約1成，南北向都很順暢。警方預估，真正的塞車考驗將在大年初一（17日）及初五（21日）到來，屆時北上車流恐將從上午一路塞到隔日凌晨1點，呼籲用路人提前規劃行程。

公路局東區養護工程分局指出，今日宜花地區天氣晴朗，蘇花路廊南下車流於清晨5點準時湧現，每小時交通量維持在700至800輛左右。截至上午10時，蘇澳至崇德的南下旅行時間約為76分鐘。警方預估，今日南下總量約在7000輛左右，警方特別列出易壅塞路段，包括蘇澳至東澳、東澳至南澳、南澳至和平，以及和中至崇德。建議返鄉鄉親或遊客可利用「花蓮交通e點通」網站或「幸福公路」App掌握即時路況，避開車潮尖峰。

請繼續往下閱讀...

在風景區管制部分，中橫公路自今日起實施春節管制。台8線關原至天祥段於16時30分後「只出不進」，18時起實施夜間封路；而遊客最常往返的天祥至太魯閣閣口段，每日7時至17時30分東、西向各僅放行6次，計畫上山賞景的民眾務必留意放行時段。

花蓮監理站則祭出利多，為紓解交通壓力，春節期間共88條國道客運路線提供約6折或平日票價優惠。其中新開通的「1918」假日國道客運路線，可從新北板橋、台北南港直達花蓮轉運站。搭乘國道客運、台鐵、高鐵後轉乘在地公車，還可享有轉乘一段票免費，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，省錢又避開塞車之苦。

新城警分局長賴楷淳今日也特別前往蘇花路廊北端入口慰勞執勤員警。賴楷淳表示，新城分局肩負花蓮北區交通重任，已針對台9線、台8線及七星潭等熱點編排定點疏導崗哨，若遇有車禍或堵塞將立即啟動警力排除，務必讓鄉親都能平安順暢回家過年。

春節9天連假今（14）日正式展開，花蓮天氣晴朗。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法