    首頁 > 生活

    國道客運春節車票最高42折優惠 北高單程僅361元

    2026/02/14 14:50 記者吳亮儀／台北報導
    春節連假期間搭國道客運返鄉、出遊，交通部公路局推最高42折票價優惠，台北到高雄單程票僅361元。公路局統計，國道客運至今天（14日）下午止運作正常，目前班次與座位數供給充足，目前還有70%預售票可購入。

    公路局從昨天下午起啟動春節優惠措施，票價最高享42折優惠，連假首日整體疏運情形順暢，各主要國道客運路線運作正常。公路局表示，為鼓勵民眾多搭乘國道客運，今年春節針對88條西部中長程路線及東部國道客運路線推出6折優惠。

    同時，若有加入TPASS 2.0會員，在連續假期期間搭乘西部中長途或東部國道客運2至3次，就可享15%回饋金，4次以上可享30%回饋金，連假期間優惠可疊加，整體折算後最高可達42折優惠。

    公路局舉例，例如台北到高雄單程原價865元，6折優惠後為515元，現省350元；如登錄TPASS2.0又單月搭乘優惠路線4次以上，將再回饋154元，即台北至高雄單程僅要361元。

    國光客運也宣布，國光客運於春節連續假期期間（2月13日起至2月22日止）將提供中、長程地區及國五路線計30條，全票平均可享6折優惠，優惠路線包含熱門地區宜蘭（礁溪、頭城、蘇澳、宜蘭、羅東、南方澳、烏石港）、苗栗、台中、嘉義等地區。

    國光客運表示，配合交通部國道客運轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證轉乘當地市公車一段票或公路客運基本里程車資減免，減少轉乘所需花費金額。

    國光客運表示，為了提升民眾訂票便利性，去年起於LINE官方聊天室（https://lin.ee/Ttv2XMf）導入線上訂票APP，民眾只要成為國光客運Line官方聊天室好友，就可不分場所隨地使用手機來運用此線上訂票APP完成線上訂票、線上付款及取得電子乘車票，大幅節省排隊購票與取得乘車票的時間。

