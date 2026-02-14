最療癒躺平！姆明漂浮台中公園日月湖 與湖心亭夢幻同框爆紅

台中公園日月湖出現姆明躺在湖上。（圖由市府提供）

巨大萌影躺在湖面，彷彿時間都慢了下來，深受全球粉絲喜愛的姆明，近日以慵懶「躺平」姿態漂浮在台中公園日月湖中央，與百年古蹟湖心亭同框相映，湖光、亭影與圓潤可愛身影交織成夢幻畫面，瞬間成為台中市最夯打卡熱點。

此次漂浮展演也為燈會活動提前暖身，夜幕低垂後，湖面燈光秀準時上演，燈影沿著湖畔橋樑與噴泉延展，與湖心亭輪廓交織，形成層層光影變化，姆明在光線映照下更顯溫柔療癒，成為夜晚最迷人的焦點。

不少民眾專程前來「追姆明」，白天划船拍照、傍晚等候夕陽、夜晚再賞燈光秀，一次收藏3種風景，現場更推出期間限定划船優惠與紀念小提燈，吸引親子與年輕族群接力朝聖，笑聲與快門聲讓湖畔充滿節慶氣氛。

市府表示，燈會主展區設於台中中央公園，多處城市景點同步打造主題亮點，而台中公園的漂浮姆明正是舊城區最具代表性的迎賓景觀，透過湖景、歷史建築與國際人氣角色的融合，不僅喚醒城市記憶，也讓民眾在漫步與遊湖之間，感受屬於春節的浪漫與幸福。

建設局也加碼於明日下午2時及17日上午10時限量發送各200盞姆明小提燈，同時即日起至3月3日止，日月湖划船推出「1小時送30分鐘」期間限定優惠，集滿3張票根還可至船碼頭兌換「姆明家雙層禮品罐」，邀請民眾把握機會提早到場，感受滿滿「幸福 MOOMIN ON！」的節慶氛圍。

划船遊湖，從水面角度近距離欣賞漂浮姆明圓潤療癒的身影。（圖由市府提供）

建設局於周末及大年初一將發放小提燈，並舉辦期間限定活動送「姆明家雙層禮品罐」。（圖由市府提供）

