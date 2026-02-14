為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    最療癒躺平！姆明漂浮台中公園日月湖 與湖心亭夢幻同框爆紅

    2026/02/14 14:47 記者許國楨／台中報導
    台中公園日月湖出現姆明躺在湖上。（圖由市府提供）

    台中公園日月湖出現姆明躺在湖上。（圖由市府提供）

    巨大萌影躺在湖面，彷彿時間都慢了下來，深受全球粉絲喜愛的姆明，近日以慵懶「躺平」姿態漂浮在台中公園日月湖中央，與百年古蹟湖心亭同框相映，湖光、亭影與圓潤可愛身影交織成夢幻畫面，瞬間成為台中市最夯打卡熱點。

    此次漂浮展演也為燈會活動提前暖身，夜幕低垂後，湖面燈光秀準時上演，燈影沿著湖畔橋樑與噴泉延展，與湖心亭輪廓交織，形成層層光影變化，姆明在光線映照下更顯溫柔療癒，成為夜晚最迷人的焦點。

    不少民眾專程前來「追姆明」，白天划船拍照、傍晚等候夕陽、夜晚再賞燈光秀，一次收藏3種風景，現場更推出期間限定划船優惠與紀念小提燈，吸引親子與年輕族群接力朝聖，笑聲與快門聲讓湖畔充滿節慶氣氛。

    市府表示，燈會主展區設於台中中央公園，多處城市景點同步打造主題亮點，而台中公園的漂浮姆明正是舊城區最具代表性的迎賓景觀，透過湖景、歷史建築與國際人氣角色的融合，不僅喚醒城市記憶，也讓民眾在漫步與遊湖之間，感受屬於春節的浪漫與幸福。

    建設局也加碼於明日下午2時及17日上午10時限量發送各200盞姆明小提燈，同時即日起至3月3日止，日月湖划船推出「1小時送30分鐘」期間限定優惠，集滿3張票根還可至船碼頭兌換「姆明家雙層禮品罐」，邀請民眾把握機會提早到場，感受滿滿「幸福 MOOMIN ON！」的節慶氛圍。

    划船遊湖，從水面角度近距離欣賞漂浮姆明圓潤療癒的身影。（圖由市府提供）

    划船遊湖，從水面角度近距離欣賞漂浮姆明圓潤療癒的身影。（圖由市府提供）

    建設局於周末及大年初一將發放小提燈，並舉辦期間限定活動送「姆明家雙層禮品罐」。（圖由市府提供）

    建設局於周末及大年初一將發放小提燈，並舉辦期間限定活動送「姆明家雙層禮品罐」。（圖由市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播