嘉義縣道168線水上鄉中庄段 拓寬完工通車

嘉縣水上鄉義興村縣道168線第二期道路拓寬工程完工通車。（嘉縣政府提供）

嘉義縣水上鄉義興村縣道168線第二期道路拓寬工程完工通車，今天縣長翁章梁等人到場視察，除了感謝施工人員這段時間的辛苦趕工，期盼提供民眾農曆春節安全舒適的返鄉道路。

縣長翁章梁偕同水上鄉長林緗亭、縣議員江佩曄、楊秀琴、詹琬蓁等人視察道路拓寬後使用情形，聽取縣府建設處簡報，並記錄現場鄉親反映的意見。

建設處指出，縣道168線水上鄉中庄路段連結水上及台82中和交流道至台南市白河區，也可經此通往牛稠埔公墓區，惟原本路寬僅5至7公尺，導致人車爭道，險象環生。

拓寬工程總經費2億3554萬4000元，由中央補助1億3803萬6000元，縣府自籌9750萬8000元。工程將772公尺路段拓寬至18公尺，納入機車道、人行道及綠帶配置，並同步改善排水系統，新設側溝及箱涵，處理長期積水問題。

同時將電桿及管線地下化，增設LED路燈與完善標誌標線，改善夜間照明不足及視線受阻等狀況，也讓行人與車流分流更清楚，提升通行安全與道路景觀。

建設處長郭良江說，道路拓寬以營區側邊，作為主要拓寬方向，盡量縮小私地徵收範圍、降低對居民的生活影響；施工期間經與軍方協調後，順利將管線遷移，也將中庄營區圍牆範圍重新調整，經由台電、中華電信、自來水公司及軍方多次會勘，讓工程得以順利推進完成。

嘉縣道168線第二期道路拓寬，以軍方營區側作為主要拓寬方向，盡量縮小私地徵收範圍。（嘉縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁（前排左三）等人視察縣道168線第二期道路拓寬完工情形。（嘉縣政府提供）

