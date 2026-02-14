為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    疑回收車貨物散落 新北市長官邸前廢紙散置近半公里

    2026/02/14 14:42 記者吳仁捷／新北報導
    今天春節連假首日，但板橋文化路一段要道，在市長官邸、板橋高中、警察局後門等路段，傳出遭散置的廢紙垃圾汙染近半公里。（記者吳仁捷攝）

    今天春節連假首日，但板橋文化路一段要道，在市長官邸、板橋高中、警察局後門等路段，傳出遭散置的廢紙垃圾汙染近半公里。（記者吳仁捷攝）

    今天是春節連假首日，但新北市板橋文化路要道，近半公里路段，卻傳出宛如遭遇垃圾大戰般，廢紙、書籍、碎紙張散落一地，從文化路一段、民權路口一直散落到文化路一段、北門路口，從板橋分局、板橋高中、市長官邸工區到板橋國小正門、警察局後門間，近500公尺路段，遭散佈大量廢紙，宛如遭遇大型事件後，街道髒亂不堪，警方接獲反映，立即轉報環保局、板橋區公所，更過濾監視器調閱汙染源，查獲將依法開罰，並要求支付清運費用。

    今天春節連假首日，由於不少民眾返鄉過年或出遊，新北板橋等地要道，人車明顯鮮少，但讀者向本報反映，他上午行經板橋文化路一段時，驚覺像遭遇垃圾大戰場景，沿路路面都散落大量廢紙，民眾細看後，發現文化路一段，從民權路口到北門街口間，約500公尺路段，散落大批廢紙，其中包括考卷、碎紙及書籍碎片，民眾見狀向相關單位反映。

    板橋警分局表示，雖未接獲報案，但巡邏警力發現後，立即轉報相關單位，研判為廢紙回收車或資源回收個體戶，未將載運貨物綑綁牢固，導致散落，已過濾監視器，追查汙染源，將依法開罰，並要求清運，讓市容恢復整潔。

    今天春節連假首日，但板橋文化路一段要道，在市長官邸、板橋高中、警察局後門等路段，傳出遭散置的廢紙垃圾汙染近半公里。（記者吳仁捷攝）

    今天春節連假首日，但板橋文化路一段要道，在市長官邸、板橋高中、警察局後門等路段，傳出遭散置的廢紙垃圾汙染近半公里。（記者吳仁捷攝）

    今天春節連假首日，但板橋文化路一段要道，在市長官邸、板橋高中、警察局後門等路段，傳出遭散置的廢紙垃圾汙染近半公里。（記者吳仁捷攝）

    今天春節連假首日，但板橋文化路一段要道，在市長官邸、板橋高中、警察局後門等路段，傳出遭散置的廢紙垃圾汙染近半公里。（記者吳仁捷攝）

