捷運綠捷延伸中壢段機電流標5次 金額由97.15億調高至177.2億元

桃園捷運綠線延伸中壢段，機電標5度流標，捷工局一口氣將經費調高8成。（記者謝武雄攝）

行政院公共工程委會去年5月審核通過「捷運綠線延伸中壢段基本設計工程經費計畫」，市府展開機電標統包招標，由於五次招標都無廠商投標而流標，桃園近日參考台中捷運藍線，將機電標工程預算由97.15億元調高到177.2億元，調幅高達8成，標案13日公告、3月25日決標；至於土建標案66.87億元，第1次招標於11日決標，也因乏人問津而流標，將於年後辦理第二次招標。

捷運工程局長劉慶豐表示，延伸段核定361.59億元是10年前就匡列經費，10年來物價飛漲，以往軌道地下化每公里成本30億元，如今要百億元，對於土建流標並不意外，未來還是會循機電標的模式，多次上網招標流標後，再參考其他縣市捷運土建工程行情，重新編列預算，當然更希望土建標第二次招標就能決標。

桃園捷運綠線延伸中壢綜合規畫案2023年獲中央核定，工程委會去年5月審核通過「基本設計工程經費計畫」，由於捷運綠線有擴充合約，但延伸線路段與綠線核定時間有落差，期間物價波動大，以致承攬綠線廠商無意承接，市府轉而公開招標，但因為價格過低而5次流標。=

據悉，綠線延伸中壢段機電標，包含新購捷運列車7列、14節車廂，必須和綠線號誌系統相容，才能達到一車到底的要求，目前綠線號誌系統採用德國西門子系統，其他公司要進場，必須解決相容的問題，影響了投標意願，金額提高後，原捷運綠線機電團隊投標比例將大增。

綠線延伸中壢段自綠線G01建德興豐站起，向西延伸至台鐵中壢車站，與機場捷運A23、台鐵中壢站為共構車站，全長約7.2公里，沿線設1座高架、5座地下車站，計畫經費361.59億元，中央補助209.64億元，地方自籌152.13億元，完工後可強化桃園、中壢、八德與桃園航空城的串聯。

