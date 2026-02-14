「金馬伍吉」幽默有趣 6都春聯台味諧音成潮流

台南市長黃偉哲2026春聯「金馬伍吉」。（圖由台南市府提供）

台南市長黃偉哲近年春聯創意十足，每年都大玩諧音梗，成為6都春聯中的亮點。從「旺兔順利」、「龍喜利來」、「蛇宓隆發」，到今年馬年的「金馬伍吉」，黃偉哲的春聯總是結合生肖特色與趣味語音，傳達滿滿吉祥祝福。「金馬伍吉」寓意金錢滿屋、馬到成功、五福臨門、吉祥滿門，幽默中帶著溫暖，也呼應了台南人的喜慶年味。

6都春聯放在一起比對，有趣的是近年大都融入台語諧音梗，形成流行的「台派風」。台北市長蔣萬安的「今馬熊讚」也是諧音梗，台語「今嘛上讚」結合吉祥物熊讚，象徵每個當下都很棒；新北市長侯友宜的「馬祥厚運」簡單明快，諧音「馬上好運」；桃園市長張善政推出「馬載祿厚」，結合福祿壽象徵財運與順利；台中市長盧秀燕的「馬上有錢」直白押韻，又有財運意涵。

高雄市長陳其邁則偏向氣勢風格，推出「躍馬迎福」與「駿騰迎祥」，斗方春聯「馬雄好」，象徵跨越挑戰、城市進取與吉祥好運，風格上符合馬年動態與活力感。

6都春聯各有特色，但共通點明顯，生肖元素必備、吉祥寓意為主軸，而諧音梗與城市特色則各展創意。黃偉哲的春聯特別強調幽默趣味與祝福雙重兼具，既能讓市民會心一笑，又能感受到濃濃的過年喜氣。

