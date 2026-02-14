為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    金門與桃園國門同步 移民署小三通通關系統e-Gate十秒搞定

    2026/02/14 14:09 記者吳正庭／金門報導
    移民署於金門港旅運中心出境查驗區共設置7座e-Gate閘道。（移民署提供）

    移民署於金門港旅運中心出境查驗區共設置7座e-Gate閘道。（移民署提供）

    移民署今天表示，春節連假啟動首日，設於金門水頭港旅運中心內的通關系統，是比照國門桃園國際機場的新世代自動查驗通關系統（e-Gate），旅客持證件即可透過「閘道註冊」等功能「隨到隨註、即刻過關」，一氣呵成，提供小三通旅客更順暢的入出境服務。

    移民署指出，國門新地標「金門港旅運中心」落成，不僅大幅拓寬候船空間、更優化入出境通關動線；為迎來小三通人潮高峰，移民署國境事務大隊金門國境事務隊除安排人力投入第一線旅客疏運，並於新旅運中心建置完成與桃園國際機場同等級的新世代自動查驗通關系統（e-Gate）。

    移民署指出，新世代e-Gate具備閘道內註冊、行進間辨識及多國語音引導等功能，只要年滿10歲且身高120公分以上持晶片護照的國人及持居留證的外來人口，即可直接於閘道內註冊並通關，最快10秒即可完成。

    移民署指出，新世代e-Gate簡明易懂，憑直觀即可操作，還未註冊的旅客使用時可選擇僅「錄存臉部影像」或加上「擷取指紋辨識」，隨即可同步完成註冊及通關，旅客可免去過往要先到人工櫃台排隊註冊的步驟，實現「隨到隨註、即刻過關」。國人註冊後，即使更換護照也無需重新註冊。

    移民署表示，金門港旅運中心出境查驗區共設置7座e-Gate閘道，入境有3座e-Gate閘道，面對春節疏運大考驗，駐場單位已準備就緒，移民署提醒小三通旅客，可多加使用新世代e-Gate，讓返鄉團圓路更從容、舒適。

    移民署於金門水頭港旅運中心內新設置的新世代自動查驗通關系統（e-Gate），旅客持證件即可透過「閘道註冊」等功能，快速通關。（記者吳正庭攝）

    移民署於金門水頭港旅運中心內新設置的新世代自動查驗通關系統（e-Gate），旅客持證件即可透過「閘道註冊」等功能，快速通關。（記者吳正庭攝）

    春節連假首日，移民署於金門港旅運中心設置的自動查驗通關系統，也吸引旅客排隊辦理。（記者吳正庭攝）

    春節連假首日，移民署於金門港旅運中心設置的自動查驗通關系統，也吸引旅客排隊辦理。（記者吳正庭攝）

    移民署於金門水頭港旅運中心入境區，新設置的新世代自動查驗通關系統（e-Gate），也有不少旅客前往排隊。（移民署提供）

    移民署於金門水頭港旅運中心入境區，新設置的新世代自動查驗通關系統（e-Gate），也有不少旅客前往排隊。（移民署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播