    首頁 > 生活

    目標超日趕韓！新北軌道建設7線齊發 三鶯線拚今年上半通車

    2026/02/14 13:55 記者黃子暘／新北報導
    新北市進入「軌道建設黃金期」，現正有捷運三鶯線力拚上半年通車。（新北市捷運局提供）

    新北市進入「軌道建設黃金期」，現正有捷運三鶯線力拚上半年通車。（新北市捷運局提供）

    新北市進入「軌道建設黃金期」，現正有捷運三鶯線力拚上半年通車，另外萬大中和線、土城樹林線、環狀線南北環、汐止東湖線、基隆捷運、淡海輕軌二期以及三鶯線延伸桃園八德段施工中。捷運工程局長李政安說，三鶯線完工後，新北捷運累積共4條通車路線，營運路線增加為40公里、38座車站，持續朝189公里、171座車站，每10萬人享有4座車站目標邁進，盼密度超過日本東京與南韓首爾，實現「北接基隆、中接臺北、南接桃園」願景。

    李政安介紹，市府積極推動汐東線建設，去年主體工程已，回應汐止人23年的期待；去年5月新北環狀線板橋站新增第二出入口動工，板橋站轉乘環狀線步行時間減半；三鶯線預計今年3月進行初勘前置作業；土城樹林線4月移回新北辦理後，關鍵的土城高架段區段標去年12月開工，等同全線動工；基隆捷運已由新北、基隆合作，先行推動先期工程。

    另外，李政安說，捷運局以「北北基桃捷運共榮圈」為目標，三鶯線7處捷運開發案，目前已有5處招商成功，剩下2處今年將陸續公告招商，預估三鶯線整體開發案能吸引485億投資金額、引入1.4萬個居住人口，帶動捷運運量成長及區域發展。

    回顧過往，李政安指出，2018年12月迄今，捷運局已陸續完成淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線等三條通車路線，今年三鶯線通車，營運長度將較2018年再提升6成；去年安坑輕軌也榮獲全球卓越建設銀獎肯定，2030年盼每10萬市民就有3座車站，讓新北市民有更好的生活品質。

