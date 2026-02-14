春節育兒不崩潰！ 基隆推「初一至初四」定點臨托

基隆市政府兒童及少年事務處今年特別在農曆初一至初四（2月17日至20日）推出「定點臨時托育服務」。（記者林嘉東翻攝）

農曆春節將至，家長最怕放假比上班還累。基隆市政府兒童及少年事務處今年特別規劃「新春育兒特別計畫」，除了全市七區室內兒童樂園除夕外照常開放外，更在農曆初一至初四（2月17日至20日）推出「定點臨時托育服務」。家長若有臨時返鄉或團圓行程，只需每小時150元，就能將孩子送往仁愛親子館由專業人員照顧，成為爸媽春節最強後援。

兒少處指出，為減輕家長在春節期間的照顧壓力，今年特別在2月17日至20日（大年初一至初四）在「仁愛親子館」（基隆市仁愛區光一路28號5樓）提供臨時托育。服務對象為滿6個月至未滿6歲的幼兒，收費標準為每小時150元。

為了確保家長能彈性運用，每日提供4個送托名額，其中特別保留1個名額供「當天電話預約」，其餘則開放線上申請。兒少處強調，所有孩子都將由專業托育人員照護，讓家長在忙於年節庶務時能毫無後顧之憂。

七區室內樂園連假放電首選

除了托育服務，基隆最具特色的「七區室內兒童樂園」也將成為春節放電聖地。市府表示，考量到冬日基隆雨水較多，室內樂園是家長的首選，因此春節期間除了2月16日（除夕）休館外，其餘連假天數皆正常開放，服務時間為上午8點半至下午6點。

市長謝國樑多次強調，打造室內共融空間是基隆育兒政策的核心，春節期間各館不打烊，就是希望讓小朋友在連假期間也能舒展筋骨，培養健全體魄。家長可透過基隆市政府預約系統，提前規劃行程。

基隆市政府兒童及少年事務處今年特別在農曆初一至初四（2月17日至20日）推出「定點臨時托育服務」。（記者林嘉東翻攝）

