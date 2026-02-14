因應過年車潮 嘉市商圈義昌公園地下停車場開放試營運

嘉市義昌公園地下停車場昨日起開放收費試營運，市長黃敏惠（前排右）等人到場視察。（嘉市政府提供）

嘉義市因應農曆過年車潮湧入市區，鬧區商圈附近已完工的義昌公園地下停車場昨（13）日起開放收費試營運，提供147格汽車位及周邊106格機車位，並導入智慧尋車及多元繳費系統等設備，方便民眾停車需求。

義昌公園位於民生北路以西、延平街以北、西榮街以東及蘭井街以南的街廓，地下停車場工程為中央與地方合作推動的前瞻建設計畫，總經費逾2億6千萬元，由中央補助1億1千萬元，設計特色為「自然採光、智慧管理」，外觀採用玻璃帷幕結構，讓陽光能直射地下兩層，宛如玻璃金字塔，成為市區新地標。

已完工的義昌公園地下停車場原定24日正式啟用，因應農曆春節到來，昨日起開放收費試營運，市長黃敏惠也前往視察首日營運狀況。

市府交通處長呂獎慧表示，義昌公園地下停車場，除了地下2層停車場提供147席汽車停車位，公園周邊停車彎也提供106席機車停車位，昨試營運以來，停車使用情況相當踴躍，且有秩序，也顯示西區長期以來對停車空間的實際需求。

呂獎慧說，義昌公園地下停車場具停相關智慧停管設備，包括車牌辨識、在席偵測、智慧尋車及多元繳費系統等設備，並與全市智慧停車平台整合，讓民眾能即時掌握車位資訊；試營運期間將採計時收費，透過實際運轉進一步優化設備與營運流程。

嘉市為便利民眾停車需求，春節期間自除夕至初四（2月16日至2月20日），公有路邊停車格停止收費，另外也在建國二村、復興新村市地重劃範圍內新生延平路口於春節期間提供48席臨時路外汽車停車場，請民眾停車依循標誌標線規定行車與停放。

嘉市義昌公園地下停車場，可提供146個停車位。（示意圖，嘉市政府提供）

