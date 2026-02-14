16億元拚急診不塞車 賴清德視察春節醫療整備：今年可望迎刃而解

總統賴清德視察春節期間醫療量能整備。（記者陳逸寬攝）

今天（14日）是春節連假第1天，總統賴清德前往台北市立聯合醫院信義門診部，視察春節醫療量能與「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」整備情形，他表示，去年交付衛福部的重要任務，就是春節期間不要再讓求診病患塞爆急診，否則不僅影響就醫便利，更可能延誤急重症治療、甚至危及生命，今年衛福部投入16億元獎勵開診，從醫學中心到基層診所分工合作，相信急診壅塞問題今年應該可以迎刃而解。

賴清德指出，醫事人員全年無休守在第一線，「民眾上班醫護在上班，民眾放假醫護在加班」，工作相當辛苦，並向全國醫護表達感謝。他表示，今年政府與醫界「使出渾身解數」，除編列經費鼓勵開診，也透過分流制度，引導輕症患者至其他就醫管道，藥師公會也協助慢性病患者提前領藥，降低連假期間醫療壓力。

請繼續往下閱讀...

健保署統計顯示，今年春節開診量能明顯提升，醫院開診率76%、診所45%，社區藥局約3至6成，均較去年增加，整體醫療量能明顯擴大。

賴清德也提到，未來應導入大數據分析，不僅掌握每日就醫人數，更要細分疾病類型，如呼吸道、腸胃疾病及兒童就醫需求，他舉例，春節期間天氣寒冷、飲食改變，恐增加心肌梗塞、腦出血等急重症風險，「這些都要精準掌握」，未來讓救護車能依即時資訊更精準分流病患。

衛福部長石崇良表示，春節期間急診量約為平日1.5至1.7倍，且多為非重症，呼籲民眾善用分流機制。他指出，目前台北市急診僅台大醫院候床逾50人，其餘多在30人以下；類流感就診占比約8.8%，較往年下降約3成；他也重申，衛福部獎勵春節期間開診，即使實際病人數未如預期，政府仍會提供開診獎勵。

健保署長陳亮妤補充，今年運用健保總額中「其他部門」編列16億元，並針對急診與住院醫療費用加成100%；門診部分，除夕至初三加成100%、初四初五50%、前後期間30%，鼓勵院所開診，盼民眾「小病不必擠大醫院，春節也不斷藥」。

此外，「全民健康保險門診靜脈抗生素治療（OPAT）獎勵方案」OPAT療程由5天延長至7天並加成給付，有助減少住院需求；全國六都13處UCC也在連假期間提供服務（除夕及初五除外），收治「急但不重」患者，必要時可轉送醫院。健保署也提醒，民眾可透過「健保快易通APP」春節專區，即時查詢醫院、診所、藥局與UCC開診資訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法