古都馬20週年3/1開跑 全糖毛巾衣+美食補給成亮點

2026古都馬即將於3月1日盛大開跑。（圖由南市體育局提供）

2026台南古都國際半程馬拉松將於3月1日盛大開跑，今年正好迎接20週年！報名人數再創新高，共2萬5289名跑者報名，其中36個國家、408名國際跑者也來同場競速，讓古都馬的專業與國際能見度再升級。

今年亮點之一就是全糖毛巾衣，潮流運動風格超吸睛，網友們一看到就忍不住討論：「穿上它跑起來超有動力！」、「拍照必備，衝線照直接美翻！」也有人KUSO「好看是好看，但跑起來會不會變胖（麵包台語諧音pháng）」、「濕掉後重量感加倍」，不過多數好評，潮感加分又具紀念意義。

賽道補給同樣亮眼，提供澎湃在地美食、米其林小吃，還有蔬食、低碳、植物肉選擇，蛋白補給站提供舒肥雞胸肉、滷豆乾等高蛋白餐點，讓跑者完賽後即時補充能量，兼顧美味與專業運動需求。

台南市長黃偉哲表示，為慶祝20週年，賽事全面升級，總獎金突破百萬，新增學生組鼓勵青少年養成運動習慣，也設置健康休閒體驗組，落實運動平權理念，邀請身心障礙朋友一起參與，打造友善多元賽事。

南市體育局長陳良乾表示，古都馬20週年也獲國際友好城市熱烈響應，賽事現場將設置特色攤位，安排友好城市選手之夜、賽前宣傳會等活動，展現台南城市交流與國際運動觀光實力。歡迎大家一起為跑者加油，共同迎接古都馬20週年的榮耀時刻。

古都馬拉松美食補給。（圖由南市體育局提供）

古都馬拉松20週年限定加購好禮全糖毛巾衣。（圖由南市體育局提供）

古都馬拉松20週年限定加購好禮茄芷毛巾衣。（圖由南市體育局提供）

