走春注意！台北市春節空品資訊一次看

台北市環保局指出，初二至初四台北市空氣品質良好，可安排走春。（資料照）

今（14日）起是春節連假，台北市環保局提醒，根據最新氣象及空品預報資料顯示，連假期間台北市空氣品質受大氣擴散條件影響，小年夜前夕（2/14-2/15）及初五（2/21）污染物較易累積，有可能出現空品不良情形；初二至初四（2/18-2/20）期間擴散條件較佳，空氣品質較佳，適合外出走春，請民眾留意空品變化。

環保局表示，小年夜前夕（2/14-2/15）受高壓迴流東南風影響，台北市位於下風處，特別是清晨至上午，空氣品質為普通至不良等級，提醒早起外出民眾多加注意；除夕及初六（2/16、2/22）因受鋒面通過影響，台北市為陰天陣雨，因雨水洗除作用，空氣品質整體為良好至普通等級。

初一（2/17）受東北季風影響，可能伴隨微量境外污染物，空氣品質為普通等級；初二至初四（2/18-2/20）東北季風減弱轉東風，天氣放晴且濕度降低，擴散條件較佳，是連假期間台北市空氣品質較佳的時段，市民可於此時安排戶外走春活動；初五（2/21）受高壓迴流影響，污染物容易累積，空氣品質為普通至不良等級。

環保局補充，民眾可隨時透過「台北市環境品質監測網」或手機下載「環境即時通」APP，掌握最新即時空氣品質資訊。連假期間民眾若欲前往人潮密集處或空氣品質較差地區，建議可隨身攜帶口罩並搭乘大眾運輸工具（如捷運、公車），以減少移動污染源排放。如有至宮廟祈福祭祀時請配合「以功代金」或減燒紙錢等環保祭祀措施，守護台北市良好空氣品質。

初二至初四台北市空氣品質良好，可安排出遊。（北市環保局提供）

