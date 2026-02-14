清潔隊員請「身心調適假」考績乙等 桃產總批：好政策卻成為懲罰基層手段

有清潔隊員向桃產總投訴，請了「身心調適假」後，考績被打乙等，圖片與當事人無關。（記者謝武雄攝）

桃園市產業總工會接獲蘆竹區清潔中隊3名隊員投訴，疑似僅因申請「身心調適假」，年度考績慘遭打乙等，桃產總認為身心調適假目的是提升同仁心理健康，立意良善的政策，卻成為懲罰基層隊員的手段；對此環境管理處長張書豪表示，「身心調適假」與考績無關，許多隊員請了「身心調適假」但考績甲等大有人在，考績主要是看年度的表現。

張書豪表示，公務人員要表現優考績才是甲等，其次是一般正常表現乙等，甲乙等比例還要看中隊各項指標達表情形，因此考績乙等都是表現正常的員工，整個考績是由考績委員會評定，委員會的成員包含勞工代表、幹部等，員工有問題可以向考績會申訴。

請繼續往下閱讀...

張書豪提到，為調適身心需要，得請身心調適假，每年准給3日納入每年5日事假計算，不需檢附證明。

桃產總指出，依照目前清潔隊員薪資結構，隊員考績甲等、乙等差距約2萬元，投訴的2名隊員任職長達10年，從未請過事、病假，且每月均積極配合區隊加班需求，近5年考績皆為甲等。然而在去年12月政策上路後，配合政策申請了身心調適假。結果，考績慘遭打乙。

桃產總也要求，「身心調適假」不得影響考績跟獎金，勿讓美意政策淪為打壓基層隊員的手段，也啟動調查還隊員公道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法