    消防管線破裂 三總澎湖分院出現瀑布奇景

    2026/02/14 12:50 記者劉禹慶／澎湖報導
    三總澎湖分院2樓消防管線破裂，大水傾盆而下。（民眾提供）

    三總澎湖分院2樓門診部，昨（13日）晚間突然有天花板湧出大水傾盆而下，水勢來的又急又猛，頓時2樓成為水鄉澤國，地板都是積水，所幸當時非門診時間，並未影響到就診民眾權益。三總澎湖分院表示，係2樓消防管線破裂所致，第一時間已搶修完畢。

    根據了解，三總澎湖分院2樓門診，昨日下午5時30分，大量用水由天花板上狂瀉而下，形成瀑布奇景，水流位置剛好就在門診民眾座位區，還好當時為休診時間，沒有民眾候診，不然在座位區的就診民眾，當場就會淋成落湯雞，路過的醫護人員見狀，也趕忙離開現場，避免遭水彈波及，搞到一身濕答答，連上班心情都沒有。

    事發之後，三總澎湖分院立即派員進行檢修，發現因2樓消防管線破裂，才會造成漏水事件，經關閉管道即時搶修，約在晚間7時30分完成修復，才結束此一風波，但後續的善後工作，讓清潔人員費了好一番功夫，才讓2樓門診部恢復原狀，不會影響到春節門診看診時間。

    三總澎湖分院表示，此次大漏水並非門診服務時段，未造成民眾就醫服務不便，即時修復後，也不影響春節期間特別門診開設，春節連續假期照樣提供門診服務，未來會加強公共管線檢修，避免類似情況再度發生，影響民眾就醫的權益。

    大水像瀑布一樣，由天花板滲透而下。（民眾提供）

    三總澎湖分院檢修，係二樓消防管線破裂所致。（三總澎湖分院提供）

    經過檢修整理後，三總澎湖分院二樓恢復原狀。（三總澎湖分院提供）

