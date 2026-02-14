春節返鄉車潮湧現 新北警交通大隊分析2/17、2/18出現明顯車流高峰

新北市長侯友宜今（14）日至交通局交通戰情室了解國道及新北主要道路等處交通狀況。（圖由新北市交通局提供）

春節連假返鄉車潮湧現，新北市長侯友宜今（14）日至交通局交通戰情室了解國道及新北主要道路，及台64、65高快速道路交通狀況。交通局監控分析，國道南下返鄉車潮從今天上午9時起湧現，預計將延續至除夕（16日）上午。侯友宜指示交控中心密切監控路況，並與高速公路局保持密切聯繫、彈性調整高速公路匝道儀控秒數。

交通局指出，昨下午起，國5和台64、65銜接國1、國3出現提前返鄉車潮，今天上午則是大型賣場出現採買年貨的人潮，國道南下返鄉車潮從今天上午9時起湧現，預計將延續至除夕（16日）上午；雖然提早2天放假，分散返鄉車潮，但國道南下仍可能在尖峰時段出現壅塞。

侯友宜表示，預期初二（18日）至初六（ 22日）因好天氣，台2線淡水、基隆、萬里、金山到九份老街，以及台3線三鶯老街至大溪慈湖，及台9線新店、台9甲線烏來沿線各風景區將湧現走春人車潮，建議大眾善用大眾運輸前往。

交通局副局長朱建全指出，瑞芳九份老街將加強公車機動增班，警察局也配合加強私人停車場攔停管理，嚴格取締車輛任意跨越標線型人行道等。

警察局長方仰寧、交通大隊大隊長李仁寧說，研判17、18日將出現明顯車流高峰，配合國道5號疏運措施，石碇及坪林交流道南向入口匝道將於17日（初一）至19日（初三）每日5點至12點實施封閉，提醒用路人改行台9線、台2線或106乙線等替代道路；另已針對轄區車站幹道、交流道及百貨商圈等固定熱點34處規劃交通疏導，春節每日重點時段，針對風景區及廟宇等彈性熱點23處加強部署，總計規劃交通崗189處，投入警力235人次及義交150人次，合計385人次，視現場車流狀況彈性調度。

