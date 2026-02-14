為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節返鄉車潮湧現 新北警交通大隊分析2/17、2/18出現明顯車流高峰

    2026/02/14 12:49 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜今（14）日至交通局交通戰情室了解國道及新北主要道路等處交通狀況。（圖由新北市交通局提供）

    新北市長侯友宜今（14）日至交通局交通戰情室了解國道及新北主要道路等處交通狀況。（圖由新北市交通局提供）

    春節連假返鄉車潮湧現，新北市長侯友宜今（14）日至交通局交通戰情室了解國道及新北主要道路，及台64、65高快速道路交通狀況。交通局監控分析，國道南下返鄉車潮從今天上午9時起湧現，預計將延續至除夕（16日）上午。侯友宜指示交控中心密切監控路況，並與高速公路局保持密切聯繫、彈性調整高速公路匝道儀控秒數。

    交通局指出，昨下午起，國5和台64、65銜接國1、國3出現提前返鄉車潮，今天上午則是大型賣場出現採買年貨的人潮，國道南下返鄉車潮從今天上午9時起湧現，預計將延續至除夕（16日）上午；雖然提早2天放假，分散返鄉車潮，但國道南下仍可能在尖峰時段出現壅塞。

    侯友宜表示，預期初二（18日）至初六（ 22日）因好天氣，台2線淡水、基隆、萬里、金山到九份老街，以及台3線三鶯老街至大溪慈湖，及台9線新店、台9甲線烏來沿線各風景區將湧現走春人車潮，建議大眾善用大眾運輸前往。

    交通局副局長朱建全指出，瑞芳九份老街將加強公車機動增班，警察局也配合加強私人停車場攔停管理，嚴格取締車輛任意跨越標線型人行道等。

    警察局長方仰寧、交通大隊大隊長李仁寧說，研判17、18日將出現明顯車流高峰，配合國道5號疏運措施，石碇及坪林交流道南向入口匝道將於17日（初一）至19日（初三）每日5點至12點實施封閉，提醒用路人改行台9線、台2線或106乙線等替代道路；另已針對轄區車站幹道、交流道及百貨商圈等固定熱點34處規劃交通疏導，春節每日重點時段，針對風景區及廟宇等彈性熱點23處加強部署，總計規劃交通崗189處，投入警力235人次及義交150人次，合計385人次，視現場車流狀況彈性調度。

    新北市長侯友宜今（14）日至交通局交通戰情室了解國道及新北主要道路等處交通狀況。（圖由新北市交通局提供）

    新北市長侯友宜今（14）日至交通局交通戰情室了解國道及新北主要道路等處交通狀況。（圖由新北市交通局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播